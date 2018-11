Il presidente del Consiglio regionale Giani in Maremma per parlare di welfare

GROSSETO – I pensionati di Cna Grosseto incontrano Eugenio Giani, presidente del Consiglio regionale della Toscana. L’appuntamento, dal titolo “Confronto sulle politiche regionali per il welfare e lo sviluppo del territorio”, è in programma per sabato 10 novembre, alle ore 10 nella sede dell’associazione in via Birmania 96 a Grosseto.

“Abbiamo organizzato questo incontro per conoscere le politiche socio assistenziali della Regione e rappresentare le esigenze degli anziani, dando vita a un confronto costruttivo”, spiega Vezio Vagnoni, presidente di Cna Pensionati. “Conferenze e appuntamenti come questo – continua – sono un modo per favorire la partecipazione dei nostri associati, stare insieme e condividere problemi e proposte”.

Alla conferenza, che è gratuita e aperta a tutti, seguirà un pranzo sociale a prezzo agevolato. Per informazioni e adesioni è possibile rivolgersi alla segreteria di Cna Pensionati chiamando lo 0564 4711.