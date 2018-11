Gli atleti del Kiu Do Kan protagonisti ai regionali di karate

COLLESALVETTI – Presente anche l’Asd Kiu Do Kan di Cecina, Massa Marittima, San Vincenzo e Venturina ai regionali di Karate svoltisi a Collesalvetti.

Nel kata (simulazione con combinazione di tecniche di combattimento) si sono distinti numerosi allievi anche maremmani. Primo posto per Alice Dello Sbarba nella categoria bambini cintura arancione, Leonardi Barsotti cintura Blu categoria Fanciulli e Monia Polichetti nella Master cintura nera. Terzi classificati le cinture verdi Gioele Granchi nella categoria Esordienti e Cristian Pistolesi in quella Ragazzi.

Secondo posto nel kata a squadre formato da Aurora Dello Sbarba, Asia Bongini e Andrea Chiapponi.

Nel Kumite (combattimento vero) con ottime prestazioni nonostante le loro prime gare si sono distinte classificandosi terze Martina Cugia, cintura nera Cadetti, e Asia Bongini, cintura marrone Esordienti. Buono anche il combattimento di Matteo Cugia.

Hanno partecipato anche Mattia Bargelli, Lorenzo Galeazzi, Carlo Dubini, Matteo Cugia e Giosuè Gracci.

L’Asd Kiu Do Kan ringrazia tutti gli atleti ed i genitori, soddisfatta per le buone garedei suoi atleti.

I maestri Giorgio Ugrechelize e Monia Polichetti si congratulano con tutti i loro allievi, ricordando che partecipare alle gare è un modo per crescere atleticamente.

Il team ricorda che i corsi, divisi per età, si sostengono a Massa Marittima nei giorni martedì e venerdì dalle 17.30 alle 20.30, a Cecina il martedì e giovedì dalle 17.30 alle 21.00 a San Vincenzo il lunedì e venerdì dalle 19.00 alle 20.30 a Venturina il Lunedì e il Venerdì dalle 17. 30 alle 18,30 per info asd.kiudokan@gmail.com.