Giro d’Italia, Manciano protagonista della quarta tappa

MANCIANO – Manciano sarà protagonista della quarta tappa del Giro di Italia 2019. Martedì 14 maggio la Maremma ospiterà la gara che partirà da Orbetello per finire nella Tuscia a Frascati. Nei 228 chilometri che i ciclisti saranno chiamati a fare, ci sarà il passaggio a Manciano. “A distanza di pochi anni sono tornato a fare l’assessore e con me è tornato anche il Giro d’Italia”. Queste le parole del consigliere delegato allo Sport del Comune di Manciano, Roberto Bulgarini, il quale spiega che “il passaggio del Giro d’Italia lo volli fortemente nei primi anni del 2000 quando ero l’allora assessore dello Sport. Nel tempo non c’è stato più nulla. Sono tornato a dare una mano alla comunità e con me è tornato pure il Giro e non è un caso.

La nostra amministrazione crede fortemente in questo evento che fa parte della tradizione di Manciano, visti i campioni del nostro territorio come Massimiliano Lelli e Andrea Gurajev e tenere alto il nome di Manciano con il passaggio del Giro lo dobbiamo ai nostri cittadini. Sarà una vetrina spettacolare per Manciano, sarà un momento emozionante che porterà qui tutto il comparto dello sport, dai ciclisti a chi lavora dietro alle quinte, dai mass media agli appassionati della maglia rosa”. Sulla stessa linea si pone il sindaco di Manciano Mirco Morini il quale afferma che “il passaggio a Manciano, oltre ad essere un importante appuntamento sportivo è anche il segno tangibile che il nostro territorio è pronto ad ospitare grandi avvenimenti. Il Giro di Italia sarà un momento importante per Manciano che con le sue eccellenze, dalle bellezze naturalistiche all’offerta enogastronomica e ricettiva, sarà in grado di ospitare”.