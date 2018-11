ROCCASTRADA – Genitori, tra regole e carezze: se ne parla a Roccastrada con “Familiar-mente” il progetto del Comune di Grosseto: venerdì 9 novembre alle 17, al nido di infanzia “Freccia Azzurra” Elisa Vatti, educatrice professionale esperta dell’Asl Toscana sud est incontra familiari ed educatori. L’appuntamento è gratuito.

«Educare un bambino è un compito difficile e sono molti i dubbi di familiari ed educatori che devono trovare il giusto equilibrio tra regole e gratificazioni – a dirlo sono i promotori dell’incontro in una nota – E proprio per sostenere le famiglie e le figure professionali che si occupa di infanzia nasce il progetto “Familiarmente. Uno sguardo sull’essere genitore”, promosso dal Comune di Grosseto, che fa tappa, venerdì 9 novembre, dalle 17 alle 19, al nido d’infanzia “Freccia Azzurra”, in via Salvo d’Acquisto».

«L’incontro, gratuito – prosegue la nota – sarà tenuto dalla dottoressa Elisa Vatti, educatrice professionale esperta dell’Azienda sanitaria locale che parlerà, appunto di “Essere genitori tra regole e carezze: riflessioni sugli stili e sui metodi educativi” ed è rivolto, in maniera particolare, ai familiari dei bambini dagli 0 ai 6 anni, che potranno confrontarsi insieme, con l’aiuto dell’esperta, sui temi a loro più cari.

L’evento prevede una riflessione interattiva sui significati dell’educazione e dell’educare, della crescita e dello sviluppo, focalizzando l’attenzione sugli stili e sulle funzioni genitoriali, oltre che sulle buone pratiche educative nella prima infanzia, utili sia alla trasmissione di regole che alla gestione di comportamenti problematici. Lo scopo è quello di dare ai genitori spunti utili e un primo supporto nell’intraprendere il difficile, quanto entusiasmante, percorso di accompagnamento esistenziale dei propri figli, per prevenire forme di disagio e a portarli verso il pieno sviluppo delle loro potenzialità e la realizzazione di sé. Elisa Vatti tornerà a Roccastrada anche venerdì 16 novembre per il secondo incontro sul tema».

Il progetto “Familiar-mente”, giunto alla seconda edizione, è sostenuto dalla Regione Toscana e realizzato in collaborazione con le amministrazioni comunali di Roccastrada, Scansano, Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Campagnatico, il Coeso Società della Salute e all’Azienda Usl Toscana sud est.

I prossimi appuntamenti sul territorio

“Familiar-mente” prosegue sabato 10 novembre con due appuntamenti, dalle 9.30 alle 11.30: a Grosseto con Elisa Vatti e a Scansano con Silvia Toschi, pedagogista per l’incontro dal titolo “Autismo infantile: il mondo da una prospettiva diversa”.

Il programma completo degli incontri è consultabile sul sito del Comune di Grosseto all’indirizzo www.comune.grosseto.it