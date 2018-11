Formazione e lavoro: ecco il corso gratuito di visual merchandising

GROSSETO – L’agenzia formativa Eidos accreditata alla Regione Toscana informa che sarà attivato il corso “VISUAL MERCHANDISING” della durata di 120 ore.

Il corso di Visual Merchandising si propone di fornire ai partecipanti una buona professionalità nel settore del visual merchandising e le competenze necessarie per la realizzazione di uno spazio espositivo che, come mezzo comunicativo più vicino al consumatore, rappresenta il reale punto di contatto tra cliente e azienda.

Saranno affrontati i seguenti contenuti didattici: il visual merchandising, la grande distribuzione, il concept store, il punto vendita come forma di comunicazione, la comunicazione sul punto vendita, ricerca e analisi delle ultime tendenze di Visual Merchandising, analisi di esempi, gli Elementi del Visual, la vetrina e le sue regole, tecniche di allestimento, layout merceologico, ottimizzazione della superficie di vendita, punti focali e punti display, uso e funzioni del colore, tecniche di illuminazione, gli impianti espositivi: forme, materiali e struttura. Sono disponibili 10 posti. La sede del corso sarà a Grosseto in via D. Lazzaretti, 2/a da gennaio ad aprile 2019. La scadenza di presentazione delle domande è il 30 novembre 2018

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO – Essere Disoccupato/inoccupato iscritto a un Centro per l’Impiego della Regione Toscana; – Con età oltre i 30 anni; – Possedere un Titolo di Istruzione Secondaria Superiore; – Se cittadini stranieri essere in possesso di permesso di soggiorno che consenta attività lavorativa e possedere una sufficiente conoscenza della lingua italiana parlata e scritta (livello liv. B2).

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande potranno essere consegnate a mano presso Eidos Via D. Lazzarreti, 2/a (LUN – VEN 9.00 18.00), per email all’indirizzo eidosformazione@pec.it oppure tramite Raccomandata A/R all’indirizzo sopra indicato entro il 30 novembre. Il soggetto che invia la domanda per posta è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale.

Per informazioni contattare l’Agenzia formativa, via Lazzaretti 2/a, Grosseto tel. 0564/1886127 – 0564.417203 393.9849859 Email: eidosgr@gmail.com negli orari sopra indicati. Qualora il numero delle domande di iscrizione risultasse superiore al numero dei posti disponibili, sarà effettuata una selezione mediante test psico-attitudinale, colloquio individuale e valutazione del curriculum vitae nei giorni 10 e 11 dicembre 2018 presso la sede del Polo Tecnologico Manetti in Via B. Partigiane, 19, Grosseto. I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di identità. La mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia al corso.

Il corso avrà inizio il 15 gennaio 2019 con orario 14.00/19.00 e si concluderà entro aprile 2019, 4 ore giornaliere per 5 giorni a settimana. Obbligo di frequenza di almeno il 70% del monte ore complessivo.