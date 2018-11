Formazione e lavoro: ecco il corso gratuito di Tecnico dell’automazione dei processi produttivi

GROSSETO – La Regione Toscana e l’Agenzia Formativa CTS s.c.ar.l. (Cod. accreditamento FI0090), capofila di ATS con l’Agenzia Formativa EIDOS (Cod. accreditamento GR0348) informano che sarà attivato il seguente corso: “TECNICO DELL’AUTOMAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI” della durata di 600 ore.

Leggi anche eidos Formazione e lavoro: ecco il corso gratuito di visual merchandising

La figura si occupa dell’automazione dei processi produttivi mediante l’inserimento, nel ciclo di produzione, di macchine automatiche. Le automazioni riguarderanno il miglioramento della produttività e/o il miglioramento della qualità del prodotto finale.

Saranno affrontati i seguenti contenuti didattici:

Sviluppo competenze chiave e trasversali;

Elettronica e azionamenti;

Sistemi di automazione industriale;

Installazione e manutenzione dei sistemi automatici;

Laboratorio di automazione.

Il corso si terrà nel periodo: dicembre 2018 – maggio 2019 (360 ore di aula di cui 30 di accompagnamento – 240 ore di stage) 10 POSTI DISPONIBILI e si svolgerà presso il Polo Tecnologico Manetti di Grosseto, Via B. Partigiane, 19.

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE 30 novembre 2018

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO

– Titolo di Istruzione Secondaria Superiore o almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento;

Disoccupato/inoccupato iscritto a un Centro per l’Impiego della Regione Toscana;

Se cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno che consenta attività lavorativa e possedere una sufficiente conoscenza della lingua italiana parlata e scritta (livello liv. A2).

DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE

1) Domanda di Partecipazione;

2) Copia documento d’identità in corso di validità;

3) Copia del titolo di studio o autocertificazione;

4) Curriculum vitae redatto in formato europeo;

5) Per i cittadini non comunitari: Dichiarazione di valore e di efficacia del titolo di studio e permesso di soggiorno.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande potranno essere consegnate entro il 30 Novembre 2018: a mano presso Associazione Eidos in Via D. Lazzaretti, 2/a a Grosseto, per email all’indirizzo eidosformazione@pec.it oppure tramite Raccomandata A/R all’indirizzo sopra indicato. Il soggetto che invia la domanda per posta è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale.

INFORMAZIONI

Associazione Eidos (0564.1886127 – 393.9849859).

MODALITA’ DI SELEZIONE

Qualora il numero delle domande di iscrizione risultasse superiore al numero dei posti disponibili, sarà effettuata una selezione mediante Test psico-attitudinale, colloquio individuale e valutazione del curriculum vitae. L’eventuale selezione si terrà nei giorni 3 e 4 dicembre 2018 presso il Polo Tecnologico Manetti in Via B. Partigiane, 19 a Grosseto.

I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di identità. La mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia al corso.

MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI

I crediti formativi saranno riconosciuti su richiesta dell’interessato e sulla base di dati oggettivi ovvero solo se trattasi di competenze già certificate/attestate e dimostrate attraverso documentazione formale, eventualmente integrata da un colloquio e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla DGR 532/09 e s.m.i.

PROVE FINALI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

Durante il percorso sono previste delle verifiche di apprendimento finalizzate ad accertare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi; le verifiche contribuiranno a determinare la valutazione di ammissione all’esame finale che sarà composto da prove tecnico pratiche e da un colloquio. Per l’ammissione all’esame finale è necessaria la frequenza di almeno il 70% delle ore previste di cui almeno il 50% delle ore di stage.

CERTIFICAZIONE FINALE

La frequenza del percorso formativo e il superamento dell’esame finale prevede il rilascio un Attestato di Qualifica in Tecnico dell’Automazione dei Processi Produttivi Figura nr. 350 del RRFP della Regione Toscana Livello 4 EQF.

II corso è interamente gratuito per i partecipanti in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014 – 2020 e rientra nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani