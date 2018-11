Calcio a 5, il team femminile dell’Atlante ospita un Audace Legnaia ancora a secco

GROSSETO – Settimo turno di agonismo per le ragazze dell’Atlante Grosseto, che si preparano al match casalingo contro l’Audace Legnaia. Gara facile sulla carta per le maremmane contro una delle due compagini ancora a digiuno di punti, ma di fatto insidiosa proprio perché bisognosa di fare risultato.

Non al completo le grossetane, sempre prive di capitan Vincenti e con Alocci ancora incerta per dolore ai polpacci, ma il clima in casa biancorossa è quello giusto. “Le ragazze stanno bene – ha detto il tecnico Alex Gonzalez – sono concentrate sulla partita e vogliamo vincere a tutti i costi”.

Arbitrerà Mazza di Siena. Si giocherà domani sera venerdì alle 22 alla Bombonera.

Il programma della 7a giornata:

Atlante Grosseto-Audace Legnaia

Fornacette Casarosa-CF Florentia

Olimpiacolle Fun-San Giusto

Futsal Bagnolo-Prato

EuroFlorence-Cus Pisa

Futsal Florentia B-San Giovanni

Oltreserchio-Gisinti Montecatini Pistoia

La classifica:

Futsal Florentia B 15 punti; Prato, Oltreserchio 14; Gisinti Montecatini Pistoia, Cus Pisa, Fornacette Casarosa 12; EuroFlorence 11; San Giovanni 9; CF Florentia, Atlante Grosseto 7; Futsal Bagnolo 6; San Giusto 3; Audace Legnaia, Olimpiacolle Fun 0.