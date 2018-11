“Alive – a decade of songs”, arriva il primo spettacolo live del cantante Andrea Bonucci

GROSSETO – Dopo dieci anni di collaborazione Andrea Bonucci e Pmr Productions presentano “Alive – a decade of songs”, il primo spettacolo live. Nel concerto saranno presentati brani inediti scritti da Andrea Bonucci e arrangiati da Leonardo Peruzzi. L’evento sarò ospitato dallo Spazioeventi Like It, a Grosseto.

Doveva essere una data unica, quella di sabato 10 novembre (ore 21,30) ma c’è stato il sold out in pochi giorni, quindi è stata pensata una replica il giorno successivo in orario pomeridiano (ore 18), anche questa esaurita. I musicisti che accompagneranno Andrea Bonucci sono eccellenze del territorio: Simone Biasini (batteria), Alessio Buccella (tastiere), Luca De Stasio (chitarra), Leonardo Peruzzi (basso e arrangiamenti). La voce narrante sarà quella dell’attore e doppiatore

Enrico Vaioli che racconterà di cosa parlano i testi dei brani, che sono tutti in lingua inglese. Grandi ospiti sul palco Alex Golini (violino), Paolo Mari (chitarra), Giulio Mari (tromba), Stefano Pioli (pianoforte), Silvia Ciabattini (voce). Il coro delle Shouts of Joy (17 voci femminili dirette da Andrea Bonucci) completa il gruppo di artisti.