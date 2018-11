Via al tavolo per lo sviluppo della Maremma: «Condivisione di un piano in breve tempo»

GROSSETO – Si è svolta questo pomeriggio, mercoledì 7 novembre, la prima riunione del Tavolo per lo sviluppo creato dalla Camera di commercio della Maremma e del Tirreno e dal suo presidente Riccardo Breda.

«L’incontro – spiega la Camera di Commercio in una nota – ha avuto immediatamente taglio operativo: il fine è raccogliere nel più breve tempo possibile idee e priorità per lo sviluppo economico della provincia di Grosseto. Il Tavolo coinvolge le associazioni rappresentanti delle diverse categorie economiche e i sindacati».

«Da ora in poi il lavoro sarà sempre più serrato per arrivare alla condivisione di un piano nel più breve tempo possibile – è il commento di Riccardo Breda – è necessario agire insieme in modo rapido e determinato, per poi presentare le proposte alle parti politiche».