Under 18 Silver, l’Argentario stende la Pallacanestro Grosseto nonostante un buon Ciacci

MONTE ARGENTARIO – Successo dell’Argentario Basket contro la Pallacanestro Grosseto nel campionato Under 18 Silver con un buon 70-56 (13/19 – 29/10 – 11/12 -17/15)

Buona partenza per i grossetani che conducono per i primi 15 minuti accumulando un discreto vantaggio. Dopo la metà del secondo periodo si spengono le luci per i grossetani che subiscono pesantemente il ritorno degli avversari e chiudono il con parziale di -19 punti. Molti errori di

distrazione, superficialità e leggerezza di gioco penalizzano i biancorossi.

A nulla servono i 18 punti di Ciacci, miglior realizzatore in campo. Molto lavoro da fare per coach Eracli in vista del prossimo impegno di sabato al Pala Austria contro il Follonica Basket.

Questa la formazione del Grosseto: Belella 9, Cardelli 10, Musardo 6, Nencioni, Briganti, Ciacci 18, Casanova 9, Marletta 2, Papini, Muntean 2. Allenatore: Alberto Eracli.