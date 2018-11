Santa Fiora: vince il concorso fotografico la foto di Nicholas Bani “Mille e una luce sulla Peschiera”

SANTA FIORA – “Mille e una luce sulla Peschiera” di Nicholas Bani, è la foto vincitrice della seconda edizione del concorso fotografico indetto dal Comune dal titolo “Santa Fiora uno dei Borghi più belli d’Italia”.

Il popolo di facebook ha premiato la foto di Nicholas Bani con il maggior numero di mi piace: ben 444.

“Mille e una luce sulla Peschiera” ritrae uno scorcio romantico della Peschiera di Santa Fiora in notturna. L’immagine diventerà la copertina del calendario degli eventi 2019 del Comune di Santa Fiora. All’interno del calendario sarà possibile ammirare anche gli scatti degli altri fotografi selezionati.

“Complimenti a tutti per la qualità delle foto presentate, che sono particolarmente belle – afferma il sindaco Federico Balocchi – adesso con questo materiale lavoreremo sul calendario degli eventi, dove sarà inserita una foto per ogni fotografo iscritto al concorso.”

Nicholas Bani, 19 anni, si aggiudica la vittoria per il secondo anno consecutivo. Nicholas vive a Saragiolo, nel comune di Piancastagnaio e coltiva la passione per la fotografia e per le macchine fotografiche fin da bambino.

Al vincitore e a tutti i partecipanti vanno i complimenti del sindaco e della Giunta comunale.

Hanno partecipato al concorso: Nicholas Bani; Andrea Barone; Sara Durazzi; Alfonso Fiorentino; Piero Martinelli; Serena Martinelli; Giulia Menichetti; Carla Mensini; Patrizia Picccinetti; Alice Santella; Stefano Vacca.