Piano urbano della mobilità sostenibile: nel primo incontro si parlerà del centro storico

GROSSETO – È in programma venerdì 9 novembre dalle ore 9 alle 11, nella sala consiliare del Comune di Grosseto, il primo incontro partecipativo nell’ambito della redazione del Pums, Piano urbano della mobilità sostenibile, che in questa occasione avrà come argomento centrale la situazione del Centro Storico di Grosseto: il Tavolo – coordinato dalla società Sintagma con la partecipazione del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e dell’assessore alla Mobilità Fausto Turbanti – coinvolgerà attivamente tutti i portatori di interesse attraverso un questionario mirato e la possibilità di intervenire.

“Inizia la fase di ascolto delle esigenze dei cittadini e degli operatori – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Mobilità Fausto Turbanti -: partiamo dal Centro Storico per poi affrontare molti altri punti considerati nevralgici dalla nostra giunta e che necessitano di una revisione della viabilità”. Associazioni e portatori di interesse sono stati invitati a prendere parte al Tavolo. Tra questi, ovviamente, le associazioni di categoria e i rappresentanti dei commercianti, che hanno espresso la volontà di dire la loro.