GROSSETO – Nei giorni 10, 11 novembre Grossetofiere presenterà nel Centro Fiere di Grosseto in località Braccagni, la quinta edizione di Oltre Idea Sposi, manifestazione dedicata al settore delle cerimonie. Settanta stand coloreranno a festa il padiglione espositivo, mettendo in vetrina i migliori servizi e prodotti per una cerimonia da favola, nelle location da sogno situate in uno scenario naturale tra i più belli al mondo , la Maremma.

Grazie ad Oltre Idea Sposi, il visitatore che potrà accedere all’area fieristica gratuitamente e parcheggiare la propria auto nell’ampio parcheggio situato in prossimità del padiglione espositivo, riceverà ogni tipo di informazione per una cerimonia fatta su misura e concludere contratti direttamente presso gli stand delle aziende espositrici.

di 4 Galleria fotografica Fiera matrimoni 2018







Due giornate da trascorrere in completo relax nel Centro Fiere Grossetano, per assistere in un ambiente elegante e suggestivo ai numerosi eventi in programma. “Oltre Idea Sposi”commenta il Presidente di Grossetofiere Andrea Masini” è l’ultima manifestazione organizzata da Grossetofiere nel 2018, ricordo in proposito che il programma fieristico terminerà invece con la convention Tattoo in programma nei giorni 16,17,18 novembre p.v. che non è però realizzata dalla nostra società. Oltre Idea Sposi la costudiamo come un gioiello dí famiglia che va ad impreziosire un palinsesto fieristico variegato e completo.”

Ricco come sempre il programma degli eventi collaterali, oltre alle canoniche e richiestissime sfilate con abiti da cerimonia, il programma prevede intrattenimenti musicali, dimostrazioni di cake design e, per la prima volta, sarà organizzato un cooking show a cura del cuoco stellato Raffaele Lenti, noto per le sue dimostrazioni culinarie nei programmi televisivi Rai. l’Associazione Italiana Sommelier di Grosseto, curerà il salotto di Grossetofiere dove tutti potranno accedere liberamente e in tutta comodità degustare i migliori spumanti delle più rinomate aziende locali.

“Oltre Idea Sposi è una manifestazione che non produce utili per Grossetofiere,” conclude il direttore di Grossetofiere Carlo Pacini, ma va a promuovere uno dei settori più reditizzi per le aziende che operano in questo comparto, la soddisfazione degli espositori e del pubblico registrata nelle edizioni passate ci stimolano a fare sempre meglio. Presenteremo un layout completamente rinnovato con tre aree tematiche riservate all’accoglienza e agli spettacoli.”

La fiera sarà aperta al pubblico con i seguneti orari, sabato 10 novembre dalle ore 15,30 alle ore 20,00, domenica 11 novembre dalle ore 10,00 alle ore 20,00 l’ingresso alla manifestazione è gratuito, il visitatore potrà accedere all’area fieristica e parcheggiare la propria auto liberamente negli ampi spazi a disposizione davanti al padiglione espositivo.

IL PROGRAMMA

SABATO 10 NOVEMBRE 2018

Sposi

ore 14.30 ore 16.00

ore 16.30/17.00 ore 17.30/18.15

Apertura della Manifestazione Inaugurazione Ufficiale

Taglio del nastro alla presenza delle autorità locali

Introduzione Musicale

Cerimoniale di un Matrimonio

a cura dell’Istituto Alberghiero Leopoldo di Lorena

Il Bouquet della Sposa tutto quello che c’è da sapere a cura di Serena Tosi

ore 18.00/18.30

ore 19.00

ore 20.00

DOMENICA 11 NOVEMBRE 2018

ore 11.00 ore 12.00

ore 15.30/16.15 ore 16.15/17.00 ore 17.00/18.00

ore 18.30/19.00 ore 20.00

Apertura della Manifestazione

Arte pasticcera, dimostrazione pratica

a cura del Consorzio Produttori Latte Maremma

Sfilata di abiti da sposa

di Atelier Mara Spose

“Crazy Voice” della Scuola Comunale di Follonica coro diretto da Valentina Toni

Sfilata di abiti da sposa

di Annalisa Atelier, accompagnamento musicale di Daniela Rocchi

Show cooking dello chef di Geo&Geo Raffaele Lenti

organizzato da IH Hotels Group, Pian dei Mucini Resort

Chiusura della Manifestazione

Arte pasticcera, dimostrazione pratica

a cura del Consorzio Produttori Latte Maremma

Chiusura della Manifestazione

Eventi permanenti in fiera

ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER delegazione di Grosseto

I MIGLIORI SPUMANTI LOCALI

IN DEGUSTAZIONE PER I VISITATORI