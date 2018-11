«No alla dipendenza da alcol, soprattutto tra i giovani»: torna la “Passeggiata della salute”

FOLLONICA – L’Acat (Associazione Club Alcologico Territoriale) di Follonica, in collaborazione con le Acat Grosseto Nord e Grosseto Green, ha organizzato la 2° “Passeggiata della salute”.

«La passeggiata – spiega l’associazione in una nota – è stata organizzata allo scopo di sensibilizzare la comunità della nostra città a seguito delle ultime notizie riportate dalla cronaca di Grosseto e provincia. Infatti non passa settimana che più di un adolescente venga ricoverato in coma etilico, una patologia che comporta il rischio della vita».

«Notizia recente (festa di Halloween) – sottolinea la nota -durante una festa organizzata dal liceo, una ragazzina di meno di sedici anni e un ragazzo non ancora maggiorenne sono stati ricoverati al P.S. di Grosseto in condizioni piuttosto gravi a causa della quantità di alcol ingerito. Quanto è troppo? Occorre dire Chiaro che non e’una questione di quantità. Soprattutto nei ragazzi nell’età dello sviluppo e in particolare le ragazze che hanno un metabolismo “fragile”rispetto allo smaltimento dell’alcol, il rischio del coma etilico è elevato anche per una sola bevuta».

«Per questi motivi – conclude la nota -noi delle Acat “Follonica”, “Grosseto Nord” e “Grosseto Green”abbiamo organizzato la 2°passeggiata della salute per ribadire che il livello più sicuro di consumo di alcol è pari a 0».

Passeggiata della salute 11 Novembre 2018.

Itinerario:Ritrovo chiesa di S. Leopoldo (chiesa della ghisa) alle ore 9,30, partenza ore 10,00.

Percorso: Via Roma – lungomare e ritorno.

Si ricorda che dal giorno 12 al 17 novembre si terrà a Grosseto Il Corso di sensibilizzazione Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi all’e-mail acatgrossetogreen@gmail.com oppure contattare ai numeri 3703368168 – 3703199535entro il 10/11/2018.

L’iscrizione, compressiva di materiale didattico, è gratuita.