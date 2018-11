Muore ex maresciallo dei Carabinieri: «È stato un riferimento per la comunità»

CAPALBIO – Nella tarda mattinata di oggi a seguito dell’aggravamento della stato clinico e di salute si è spento in ospedale a Grosseto Sergio Mangoni che stato per diversi anni comandante della stazione dei Carabinieri a Capalbio. Dall’agosto 1982 a dicembre 1996 quando è andato in pensione ha diretto con capacità il Comando capalbiese.

Figura molto nota ed apprezzata come uomo e come militare per il carattere e i buoni modi nonché per le elevate qualità professionali. I funerali, officiati da Don Marcello Serio, saranno celebrati domani pomeriggio alle 15.00 a Borgo Carige nella Chiesa del Cuore Immacolato di Maria.

“Ci stringiamo al dolore dei familiari per la morte di Sergio che è stato a Capalbio un riferimento apprezzato da tutti proprio per le sue qualità e la sua comprensione – conclude il sindaco Luigi Bellumori – alla moglie Rina ed al figlio Giuliano le più sentite condoglianze da parte mia e dell’Amministrazione Comunale tutta, con l’abbraccio della Comunità Capalbiese che con affetto lo ricorda”.