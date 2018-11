La fiera del Madonnino protagonista a Bologna, al più importante appuntamento per le macchine agricole

GROSSETO – La Fiera del Madonnino sarà presente con un proprio stand all’ esposizione internazionale di macchine per l’agricoltura ed il giardinaggio Eima International, che si svolgerà nel Centro Fiere di Bologna dal 7 all’11 novembre p.v.

Eima, organizzata da Federunacoma, per la sua storia e per i suoi contenuti tecnici è l’evento di riferimento per gli operatori del settore di ogni continente, con 300 mila mq di superficie espositiva, 1915 espositori di cui 665 esteri provenienti da 44 paesi e 300.000 espositori con un trend in continua crescita, si conferma evento leader per il comparto della meccanizzazione agricola.

Stringere rapporti con Eima che ospita in maniera gratuita lo stand della Fiera del Madonnino, per Grossetofiere è un motivo di orgoglio e conferma come la fiera grossetana entra di diritto fra le manifestazione dell’agricoltura più importanti del territorio nazionale.

Riconosciuta dalla Regione Toscana, come fiera di riferimento dell’agricoltura Toscana, la prossima edizione che si svolgerà nei giorni 25/28 aprile, ospiterà la 34° Mostra Nazionale dei Bovini di Razza Chianina Iscritti al Libro Genealogico che impreziosirà un programma ricco di eventi legati al mondo agricolo.

La Maremma con la Fiera del Madonnino giunta alla sua 41° edizione, conferma in Toscana il suo primato di provincia a grande vocazione agricola che può essere praticata in un territorio incontaminato, che ha mantenuto intatto il suo valore naturalistico.