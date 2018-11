Il Follonica Basket espugna Livorno, bene anche gli Esordienti

FOLLONICA – Inizia con una bella vittoria il Campionato degli Esordienti del Follonica Basket, che battono il Biancorosso Grosseto 49-54 (8-12) (7-11) 15-23 (14-8) (20-23).

Questa la rosa degli azzurri: Mezzani 4, Ruffinato, Cenerini F. 6, Mendozza 2, Cenerini T. 15, Anselmi 4, Bernardi 10, Tosi 8, Ciaffaraffa 5, Guzzo. All. Mostardi.

Ottimo l’inizio per i ragazzi di Moche passano sul difficile campo di Grosseto, la squadra è stata sempre avanti nel punteggio, ha lottato in difesa ed ha mostrato un bel gioco di squadra, dopo il 15-23 di metà gara, nel terzo periodo i padroni di casa si sono rifatti sotto sul -2, e al pareggio nell’ultimo quarto ma i nostri ragazzi hanno reagito riprendendo 8 punti di vantaggio per poi arrivare al 49-54 finale. Ottima reazione nonostante le difficoltà numeriche, ma chi ha giocato ha dato tutto quello che poteva.

Adesso pausa per poi ripartire sabato 17 alle ore 15.30 al Palagolfo contro l’Argentario.

Queste le 7 squadre partecipanti al Campionato Esordienti Provinciale Follonica, Argentario, Arcidosso, Orbetello, Gea Grosseto, Biancorossa Bianca Grosseto, Biancorossa Grosseto.

Ha preso il via il Campionato Under 13 per il gruppo 2006-2007 del nuovo allenatore Alessandro Mostardi. Il girone della prima fase vede il Follonica nel gruppo F assieme a Valdicornia, Argentario, Pall. Grosseto e Arcidosso con le prime tre squadre provenienti dal campionato Esordienti Competitivo a differenza di Follonica ed Arcidosso che giocavano nel non competitivo.

La prima di andata si è disputata giovedì 1 novembre alle ore 17 contro i ragazzi di Porto Santo Stefano al Palagolfo.

L’indiscusso valore degli ospiti e l’emozione della prima gara ufficiale hanno creato un mix che ha paralizzato i giovani follonichesi che non sono mai riusciti ad entrare nel clima partita subendo un pesante 84-31 finale. Solo nel terzo quarto abbiamo assistito ad un certo equilibrio con i ragazzi di Mostardi che riuscivano ad imbastire alcune buone azioni perdendo il parziale per 14-20.

Una lezione da mettere a frutto in termini di concentrazione e applicazione per le prossime gare a partire da quella di Venturina del 3 novembre contro il Valdicornia.

Follonica-Argentario parziali 5-17,9-27,14-20,3-20 progressivo 5-17,14-44,28-64,31-84

Follonica:Bottai,Dell’Anna,Caroppo,Mezzani,Pacini,Cenerini,Signorini,Anselmi, D’Alessandro, Albano, Battaglini, Bernardi, Mostardi. All.Mostardi.

Valdicornia – Follonica Basket 84-53 (21-13) (26-14) 47-27 (14-16) (23-18)

Follonica Basket: Cacialli 2, Bottai, Caroppo 12, Mezzani, Papini 10, Cenerini T., Signorini 11, Anselmi 1, D’Alessandro 4, Albano 10, Battaglini 2, Bernardi 1. All.: Mostardi

Seconda partita e seconda sconfitta per i follonichesi, questa volta però c’è stata una reazione rispetto alla prima partita “non giocata “ in campo si è vista più energia e intensità, anche se a tratti. Ad inizio primo quarto i biancoblu partono forte e si portano avanti 4-2, si viaggia punto a punto per qualche minuto poi i padroni di casa prendono il largo sul 21-13 di fine quarto. Nei secondi 10 minuti il vantaggio rimane invariato ma un blackout negli ultimi minuti regala il +20 di fine primo tempo. Al rientro dagli spogliatoi si vede una grande reazione, difesa forte e buone giocate offensive rimettono in partita i nostri ragazzi, purtroppo negli ultimi 5 minuti di partita la spina si stacca e Valdicornia prende il largo sul 83-54 finale.

Adesso prima trasferta domenica 11 alle ore 15.30 ad Arcidosso

Risultati delle prime tre giornate

Follonica-Argentario 31-84, Valdicornia-Follonica 83-54,Arcidosso-Pall.Grosseto 24-84, Valdicornia-Argentario 63-35,Pall.Grosseto-Valdicornia 71-36, Arcidosso-Argentario 37-67

Classifica Pallacanestro Grosseto 4,Argentario 4,Valdicornia 4, Follonica 0, Arcidosso 0

Prossimo turno Arcidosso-Follonica e Argentario-Pall.Grosseto riposa Valdicornia.

Di nuovo il maltempo a frenare il campionato degli azzurri nel campionato Under 18 Silver girone F; infatti dopo il rinvio della scorsa settimana a Portoferraio stavolta causa maltempo, stavolta la partita casalinga prevista con il Piombino è stata rinviata causa inagibilità del Palagolfo. I ragazzi di Vichi sono attesi per la quarta di andata sabato 10 alle ore 19.30 al Palazzetto di Via Austria a Grosseto per affrontare la Pallacanestro Grosseto.

Questi gli altri risultati della terza di andata

Gea Grosseto-Elba 109-22, Meloria Livorno-Fides Livorno 72-28, Pielle Livorno-Rosignano 90-55, Argentario-Pall.Grosseto 70-56

Prossimo turno Pall.Grosseto-Follonica, Fides Livorno-Pielle Livorno, Elba-Meloria Livorno, Piombino-Gea Grosseto, Rosignano-Argentario

Classifica Argentario 6, Meloria Livorno 6, Pielle Livorno 4*, Gea Grosseto 4, Pall.Grosseto 2*, Rosignano 2, Follonica 0**, Piombino 0*, Elba 0*, Fides Livorno 0.

Vittoria di carattere infine per gli azzurri a Livorno con un emozionante 62-60. Nonostante le vicissitudini del Palagolfo che non consentono la continuità degli allenamenti richiesta, la squadra di Cosimi si afferma ancora in trasferta sul difficile campo dei neopromossi Stoneexpert Livorno ( squadra B dell’US partecipante al campionato C Silver ) che annovera tra le proprie file ottimi giovani ben supportati dagli esperti Orsini e Caluri.

E proprio da Orsini vengono le difficoltà maggiori per la difesa ospite che nonostante la grande determinazione non gli impedisce di realizzare ben 14 dei 16 punti del primo quarto. Fortunatamente i contropiedi di de Stefano e Maestrini tengono a galla gli ospiti che proprio con il ritmo impresso alla gara chiudono avanti al prima frazione sul 18-16.

Nella seconda frazione la gara si mantiene in equilibrio ed ora è Francardi ad occuparsi del tiratore avversario con buon successo . Rocchiccioli ed Anastasi dalla panchina hanno un buon impatto sulla gara e nonostante qualche errore di troppo specie in fase di transizione si va all’intervallo lungo sul 29-32 per gli ospiti.

Alla ripresa del gioco i Livornesi si schierano a zona mettendo in difficoltà gli ospiti portandosi anche in vantaggio di 4 lunghezze con i canestri di Vannini e del solito Orsini. Cosimi cambia nuovamente il quintetto ed il ritorno in campo di Conedera e Bianchi da nuova spinta alla squadra che si riporta avanti chiudendo la terza frazione 47-48.

La gara si mantiene in equilibrio altalenante nel risultato ma la bomba di Bianchi, i canestri di Maestrini ed i liberi di un ispirato Conedera mandano gli ospiti avanti di 6 lunghezze a 2′ dal termine.

Partita affatto chiusa, nonostante una buonissima difesa ospite Orsini, marcatissimi, trova la tripla dell’esperienza dall’angolo riaprendo la gara. I liberi ancora di Orsini ed un canestro di altrettanta esperienza di Caluri portano il punteggio in parità.

Sul capovolgimento di fronte Dolenti trova un canestro impossibile in sospensione quando sul cronometro mancano 12″ al termine. Livorno prova ad attaccare ma la difesa ospite è insuperabile ed il recupero di Rocchiccioli chiude la gara.

Lunedì 12 alle ore 21.30 per la quinta di campionato finalmente, grazie all’agibilità del Palagolfo, esordio casalingo contro lo Ies Pisa gara che se affrontata con lo spirito di queste 4 giornate precedenti potrebbe lanciare gli azzurri al vertice del girone

Stoneexport Livorno – Ottica Bracci Follonica = 60 – 62

Follonica : Maestrini 9, De Stefano 10, Conedera 14, Fedi, Dolenti 7, Francardi 4, Nocciolini 2, Anastasi 6, Rocchiccioli 4, Bianchi 6 coach Cosimi e Chiti

Livorno : Talucci 6, Lazzotti 1 , Magonzi, Orsini 25 , Lazzerini Castrignano Vannini 8, Borciani 1 , Barbanti 4 Vaccaro 7 Caluri 5 Ciurli 3 coach Vullo.

Altri risultati di giornata Ghezzano-Grosseto 78-63, Piombino-Stagno 70-71,Ponsacco-Jolly Li 57-60,Chimenti Li-Volterra 45-55,Pisa-Rosignano 62-67.

Prossimo turno Ottica Bracci Follonica-Pisa, Piombino-Chimenti Li, Stagno-Ponsacco, Grosseto-US Livorno, Jolly Li-Ghezzano, Rosignano-Volterra

Classifica Rosignano 8,Ottica Bracci Follonica 4*, Piombino 4*, Stagno 4*, Jolly Livorno 4*, Ghezzano 4*,Volterra 4, US Livorno 4, Chimenti Livorno 2*, Ies Pisa 2, Ponsacco 2, Grosseto 0

Le squadre con * devono recuperare 1 gara.