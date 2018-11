Il consiglio comunale ha scelto le commissioni: ecco chi ne farà parte

MONTE ARGENTARIO – Il consiglio comunale di Monte Argentario, nell’ultima seduta, ha provveduto alla costituzione delle quattro commissioni consiliari permanenti regolate dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale. La quinta – per le pari opportunità tra uomo e donna – ha invece una modalità di elezione e funzionamento demandati ad apposito regolamento.

Ecco quindi le commissioni ed i loro componenti, un rappresentante per ogni gruppo consiliare.

Commissione per gli affari istituzionali e l’organizzazione (affari e riforme istituzionali, organizzazione e risorse umane, bilancio e finanze) : Mirko Costaglione, Priscilla Schiano, Luigi Scotto.

Commissione per le politiche culturali e socio sanitarie (pubblica istruzione, cultura, sport, tempo libero, problematiche giovanili, politiche per la salute e per il benessere, politiche sociali e assistenziali, rapporti con il volontariato e politiche giovanili, politiche culturali per immigrazione e integrazione): Katia Bianchi, Chiara Orsini, Luigi Scotto.

Commissione per le politiche del territorio e degli interventi tecnici (urbanistica, ambiente, lavori pubblici e viabilità, patrimonio, mobilità, protezione civile, politiche energetiche, nautica ed economia del mare, demanio marittimo, agricoltura, interventi economici, attività produttive, sicurezza e legalità, rapporti con le Frazioni): Riccardo Alocci, Arturo Cerulli, Luigi Scotto.

Commissione per l’attuazione e la modifica dello Statuto e del regolamento del Consiglio comunale: Michele Vaiani, Michele Lubrano, Luigi Scotto.

Infine, la commissione di garanzia è composta da: Azelio Bagnoli, Priscilla Schiano, Luigi Scotto.