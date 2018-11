GROSSETO – La società scacchistica grossetana Mattoallaprossima è tra le migliori d’Italia a livello giovanile. A dirlo sono i risultati conquistati nell’ultimo campionato italiano, che si è svolto a Gabicce dal 1 al 4 novembre, in cui i maremmani hanno conquistando il decimo posto assoluto, a livello nazionale, nella categoria Under 16.

La squadra, che si era già qualificata lo scorso settembre a Poggibonsi, vincendo il titolo regionale, ha schierato quattro giocatori alle scacchiere: Leonardo Russo, Gabriele Fabbrucci, Edoardo Luchi e Giacomo Manfucci. La piccola Emma Fabbrucci ha, invece, accompagnato i giocatori come riserva. Risultati estremamente positivi anche a livello personale. Leonardo Russo, che giocava in prima scacchiera, si è piazzato al secondo posto con un totale di 5 punti sui 6 disponibili. Ottima anche la prestazione di Gabriele Fabbrucci che vinto 4 dei 6 incontri. Considerato l’ottimo livello di gioco dei partecipanti, la squadra grossetana si è fatta valere e nonostante abbia incontrato per tutto il torneo squadre di prestigio è rimasta sempre nella zona alta della classifica.

“Siamo felici per i risultati ottenuti – ha spiegato Elisabetta Teodosio, presidente Mattoallaprossima – anche se un po’ di rammarico rimane visto che abbiamo giocato per tutto il torneo tra le principali scacchiere. Ci siamo divertiti e adesso ci concentreremo sul Campionato italiano a squadre (aperto a tutti, non under) che ci sarà ad anno nuovo. Ci tengo a ringraziare Banca Tema e Tema Vita per il grande incentivo che sta dando al movimento scacchistico grossetano, investendo soprattutto sui giovani e sulle scuole. Da gennaio a giugno 2019, infatti, cominceremo a insegnare scacchi nella scuola elementare di via Montebianco e nella media Galileo Galilei, durante l’orario scolastico in collaborazione con il docente di turno, legando la disciplina scacchistica alle materie scolastiche”.

Le attività della scuola di scacchi Mattoallaprossima, riconosciuta dalla Federazione Scacchistica Italiana e guidata dal Maestro Fide Maurizio Caposciutti, continuano durante tutto l’anno nella sede al primo piano del Centro Commerciale Aurelia Antica.