Grosseto Export compie 44 anni: nasceva nel ’74 il consorzio che porta la Maremma nel mondo

GROSSETO – Il 6 novembre 1974 veniva costituito Grosseto Export. Festeggia i 44 anni di attività il consorzio, tutto maremmano, che porta l’agroalimentare italiano di qualità nel mondo.

“E’ con orgoglio e un pizzico di vera emozione che facciamo i migliori auguri di buon compleanno al Consorzio Grosseto Export – commenta il presidente Daniele Lombardelli – In questo lungo arco di tempo il Consorzio è cresciuto e si è evoluto con l’intento di migliorare i servizi offerti, per rispondere ai fabbisogni dei soci e adattarsi alle nuove sfide dei mercati. Se da un lato la strada percorsa deve essere motivo di soddisfazione per tutti noi, dall’altro dobbiamo far sì che questa preziosa eredità sia d’ispirazione per raggiungere nuove importanti mete”.

“Oggi il Consorzio Grosseto Export – aggiunge il direttore responsabile Gabriele Zappelli, –rappresenta una realtà solida ed un punto di riferimento per le piccole e medie imprese italiane produttrici del settore agroalimentare, che hanno bisogno di assistenza linguistica o di consulenza tecnica e normativa per promuovere e vendere i propri prodotti all’estero. Il lavoro del consorzio si concentra soprattutto sull’incoming B2B (business to business), con operatori della grande distribuzione straniera che vengono a visitare le aziende e selezionare i prodotti. Partendo dalla Maremma e dalla Toscana guardiamo con interesse al resto del panorama agroalimentare italiano sinonimo di qualità. Siamo una realtà in crescita, aperta all’ingresso di nuovi soci, ma non accogliamo chiunque: le aziende sono selezionate in base a criteri di qualità ed efficienza che rispondono a standard europei”.