Elementari, approvato il progetto del riscaldamento supplementare: «Manteniamo le promesse»

ORBETELLO – «Approvato questa mattina in giunta il progetto definitivo ed esecutivo per l’installazione di cinque condizionatori a pompa di calore presso l’edificio in cui è ubicata la scuola elementare di Albinia» a comunicarlo è il primo cittadino lagunare, Andrea Casamenti.

«Nuova promessa mantenuta da parte dell’Amministrazione comunale – sottolinea Casamenti – che tempi addietro aveva dato la parola ai genitori di intervenire e risolvere il problema del freddo nelle classi nei periodi peggiori. Gli uffici comunali stanno già predisponendo l’affidamento dell’installazione dei condizionatori a pompa di calore che si terrà a breve».

Venerdì il sindaco, con la vice Chiara Piccini e il delegato ai lavori pubblici Roberto Berardi, incontrerà in Comune il comitato dei genitori di Albinia per comunicare la notizia, dopo quella già comunicata della gara per la costruzione della nuova scuola elementare. «Un’ Amministrazione davvero vicina ai cittadini – conclude il sindaco – che si impegna ed ottiene la risoluzione di problemi annosi».