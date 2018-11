Due volte Follonica nel weekend dei team della Pallavolo Grosseto. Tutto il programma

GROSSETO – Doppia sfida Grosseto-Follonica nel panorama del volley maremmano. Primo attesissimo Derby per il Luca Consani Grosseto di mister Spina, che questo sabato al Palazzetto ospiterà la Pallavolo Follonica alle ore 21 per il campionato di serie C. Gara molto sentita dai grossetani, che vogliono sfruttare il fattore campo e portare via tutta la posta in palio.

Sempre sabato alle ore 17 al Palazzetto dello sport Azzurri d’Italia le Under 14 dell’Azzurra aspettano le coetanee della Pallavolo Follonica. Domenica 11 trasferta a Migliarino per le Under 16 CDP Branca che sfideranno le locali alle ore 11.

Due impegni ravvicinati infine per le Under 18 Elettromare Grosseto: martedì 13 alle 19.30 nella palestra del Commerciale a Grosseto se la vedranno con la Pallavolo Orbetello e per finire mercoledì 14 alle ore 21 nella Palestra Ministeriale dei Vigili del Fuoco a Grosseto ci sarà il duello contro il sestetto padrone di casa.