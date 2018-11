Corso di difesa per le donne grossetane. L’iniziativa la lancia “La Deceris”

GROSSETO – «Purtroppo si stanno moltiplicando i fatti di cronaca che vedono protagoniste tante donne importunate, molestate e aggredite. Tutto questo avviene nuovamente nel silenzio delle istituzioni, che si nascondono dietro scontati proclami e striscioni, senza mai dare delle risposte o delle soluzioni ad un problema, la cui crescita sta diventando davvero preoccupante. L’associazione La Deceris ha quindi deciso di organizzare un corso di tre lezioni di difesa personale, per dare la possibilità alle donne della città di imparare a difendersi in situazioni di estremo pericolo come quella di un aggressione a scopo sessuale». Così si legge nella nota dell’associazione La Deceris.

«Ancora una volta La Deceris preferisce agire dinnanzi all’immobilismo delle Istituzioni. Il corso precisiamo sarà completamente gratuito, quello che chiediamo è un’iscrizione simbolica dal costo di 10 euro, l’intera somma raccolta sarà donata ad una associazione antiviolenza presente sul territorio del comune di Grosseto. Inoltre chiediamo a gran voce che sia anche l’ amministrazione comunale ad organizzare dei corsi antiviolenza gratuiti per le donne, nell’attesa di riuscire a trovare una soluzione a questo sconcertante fenomeno.Per informazioni, per date ed orari del corso chiamare il num 339 388 7416 o alla pagina facebook “la Deceris”».