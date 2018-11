Black Friday 2018: quando, come e perché?

GROSSETO – Milioni di persone in tutto il mondo attende il Black Friday per dedicarsi allo shopping e concludere degli ottimi affari. Questa data tanto attesa è già stata stabilita: ecco quando si terrà il Black Friday 2018 e tutto ciò che bisogna sapere su questo famosissimo Venerdì Nero dello shopping.

Qualche curiosità sul Black Friday

Il Black Friday (in inglese “venerdì nero”) è un giorno diventato famoso negli Stati Uniti a partire dagli anni Sessanta ed è noto in tutto il mondo per lo sfrenato shopping pre-natalizio. Solitamente, infatti, cade sempre il giorno successivo al Thanksgiving Day, il Giorno del Ringraziamento, che negli USA e in Canada si festeggia il quarto giovedì di novembre.

Ma perché questo speciale momento dell’anno è definito “nero”?

Alcuni credono che l’espressione Black Friday sia nata a Philadelphia (Pennsylvania) e che si riferisca al traffico sulle strade e alla congestione nei negozi, che farebbero diventare l’aria “nera”. Altri invece sono convinti che questo termine si riferisca alle annotazioni scritte sui libri contabili dei commercianti: di colore rosso (perdite) e di colore nero (guadagni).

Il Black Friday quindi rappresenterebbe un giorno di grandi guadagni per le attività commerciali e in realtà lo è! Sono migliaia le persone attirate dagli sconti eccezionali, validi solamente in quel giorno e che possono arrivare anche fino all’80%. Le grandi catene di negozi, infatti, in quest’occasione offrono promozioni eccezionali. Per questo motivo, spesso, in occasione del Black Friday, tra le persone che si dedicano allo shopping, ce ne sono tantissime che si attrezzano con coperte e qualcosa da mangiare per passare la notte fuori dal negozio e attendere l’apertura delle porte dell’attività commerciale per il giorno successivo, così da accaparrarsi per prime lo sconto migliore.

Nel 2013 negli USA sono stati spesi ben 57,4 miliardi di dollari in una sola giornata da oltre ottanta milioni di persone: se vogliamo fare un paragone, è come se l’intera popolazione della Germania fosse andata a fare compere tutta nello stesso giorno!

Diversi analisti finanziari considerano il Venerdì Nero come un indicatore della propensione ai consumi e di quanto spendono i cittadini per lo shopping negli Stati Uniti. Indicatore che servirà anche per determinare approssimativamente quanto spenderà la popolazione in previsione dello shopping natalizio. Pertanto, può essere impiegato come parametro di grande rilevanza per valutare l’andamento di tutta la stagione natalizia degli acquisti. Il Black Friday è diventato talmente importante che molte grandi catene decidono di anticipare i loro saldi al Thanksgiving Day.

Questo giorno inoltre solitamente è seguito dal Cyber Monday (il “lunedì cibernetico”), ossia il primo lunedì successivo, un altro momento importante per gli amanti dello shopping perché caratterizzato da sconti eccezionali relativi a prodotti di elettronica: diciamo che è una risposta dell’e-commerce al Black Friday e si distingue da questo per una massiccia offerta di prezzi ribassati esclusivamente online.

Negli ultimi anni, complice anche l’aumento esponenziale dello shopping online, questa giornata si è diffusa a macchia d’olio anche in altre parti del mondo: dal Regno Unito al Brasile, dalla Germania alla Spagna, fino all’Italia. Nel nostro Paese, il settore più interessato è senza dubbio quello dell’elettronica, con forti sconti sia nei negozi fisici sia in quelli online, ma anche l’abbigliamento e il mercato della cosmesi stanno ottenendo dei grandi successi.

Quando inizierà il Black Friday in Italia?

Anche se il Black Friday è un giorno preso in prestito dagli USA, in Italia ormai è diventato un momento consolidato e molto atteso. Le offerte in attesa del Venerdì Nero 2018 iniziano ufficialmente venerdì 23 novembre, ma tieniti pronto perché già dal 17 novembre ci sarà una selezione di prodotti scontati, sia nei negozi sia online.

Come fare shopping durante il Black Friday?

Il giorno del Black Friday sta per arrivare e la maggior parte dei siti sta preparando gli appassionati di shopping a questo evento. Va detto però che non è facile destreggiarsi fra le tantissime offerte presenti in rete perché non solo si deve trovare l’articolo desiderato del modello che vogliamo, ma è necessario anche capire se valga o meno la pena acquistarlo, confrontare i prezzi e portare a termine l’acquisto prima dell’esaurimento scorte.

Come ci si prepara quindi al Black Friday e comprare esattamente quello che cerchiamo al prezzo più vantaggioso? Ecco alcuni suggerimenti utili.

Non aspettare l’ultimo momento

Un errore comune a molti è quello di attendere l’arrivo del noto Venerdì per lanciarsi nello shopping più sfrenato. Questa foga dell’ultimo minuto però può far commettere degli errori grossolani e acquistare magari un articolo che non è poi così conveniente come sembra. La preparazione e la conoscenza sono il segreto per fare acquisti intelligenti: quindi, inizia fin da subito a cercare il prodotto che vorresti comprare. Facendo così potrai risparmiare tempo, denaro ed energie. Leggi le recensioni di chi l’ha già comprato e informati sulle sue caratteristiche: a volte, non è tutto oro quel che luccica!

Esplora in anticipo i tuoi siti preferiti

In virtù del fatto che nel corso del Black Friday i negozi online sono presi d’assalto, inizia ora a dare un’occhiata alle offerte dei vari siti: a partire dal 17 novembre, gran parte degli store saranno presi letteralmente d’assalto.

Confronta le offerte e cerca il prezzo più conveniente

Vuoi avere la certezza di concludere un ottimo affare? Confronta le offerte dei vari siti, senza dimenticarti delle eventuali spese di spedizione e dei codici sconto che ti potrebbero permettere un ulteriore risparmio. Grazie alla guida al Black Friday di Piucodicisconto.com puoi scaricare fin da subito dei coupon sconto da utilizzare subito oppure direttamente in occasione del Black Friday, ottenendo l’articolo che desideri a un prezzo ancor più vantaggioso e concludere un affare davvero eccellente.

Registrati alle newsletter

Se fino a poco fa pensavi che le newsletter fossero poco utili per te, è arrivato il momento di cambiare idea! Grazie a questo mezzo pubblicitario puoi restare sempre aggiornato sugli ultimi arrivi, sulle novità e le promozioni del Venerdì Nero, e crea la tua lista dei desideri in anticipo. In tal modo, quando le lancette scoccheranno la mezzanotte, non sarai costretto a cercare il tuo prodotto preferito tra migliaia di pagine.