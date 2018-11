Benessere e cura di sé: ecco il nuovo centro di ascolto per combattere il disagio

PITIGLIANO – Sabato 10 novembre alle 18:00, presso il seminario Vescovile di Via Cardella 21, verrà presentato il progetto relativo all’apertura di un ” Centro di Ascolto”. Il servizio sarà offerto gratuitamente ai cittadini di Pitigliano, Sorano e zone limitrofe.

«L’iniziativa rientra tra i lavori del Dipartimento di Counseling e Comunicazione dell’ Università Popolare di Ulisse – illustrano i promotori in una nota – e questa nuova realtà denominata ‘Orientarsi alla cura di Sé’ avrà come obiettivo primario quello di offrire uno spazio gratuito di ascolto e orientamento relativo al benessere della persona. Un gruppo di esperti e professionisti del Benessere e della Relazione di Aiuto, che condividono l’approccio Umanistico e Centrato sulla Persona, offriranno di fatto un servizio innovativo a chi sente il bisogno di un orientamento, per risolvere un problema o un disagio nel mondo delle relazioni interpersonali, oppure più semplicemente per migliorare la qualità della propria vita».

«Nello specifico – prosegue la nota – le situazioni che con maggiore frequenza vengono affrontate e risolte dagli operatori che fanno parte di ‘Orientarsi alla cura di Sé’ riguardano : tensioni familiari, difficoltà di coppia o di dialogo tra genitori e figli, gestione del ruolo di genitore single, elaborazioni di lutti, separazioni, cambio o perdita di lavoro, assenza di gratificazione, perdita di motivazione dovuta a noia o anche a causa ignota ecc. Gli incontri saranno tenuti da professionisti, formati presso l’ Accademia di Counseling e Comunicazione “Radici”, esperti nell’Ascolto Attivo e nell’Orientamento, tutti i mercoledì dalle ore 16.00 alle 19.00».

«Ogni colloquio – conclude la nota – avrà una durata massima di 50 minuti e saranno previsti da uno a tre incontri gratuiti per arrivare a comprendere e consigliare il percorso più adatto alle esigenze di chi deciderà di intraprendere questo tipo di esperienza. Durante gli incontri, dopo una prima fase descrittiva, le persone che qui si rivolgeranno, verranno guidate verso una chiarificazione e una messa a fuoco dell’intervento più idoneo e efficace alle proprie caratteristiche personali. L’iniziativa solidale sarà patrocinata dai Comuni di Pitigliano e di Sorano e dai rispettivi Assessorati alle Politiche Sociali. Per prenotare i colloqui sarà necessario contattare il Centro tramite internet all’indirizzo www.orientarsi.it, oppure contattare telefonicamente i numeri: 347.4702497- 391.3134139, o più semplicemente basterà recarsi a via Cardella,21, il mercoledì durante l’orario degli incontri. In ogni caso sarà garantita la riservatezza».