Aperte le iscrizioni al corso di formazione gratuito per “Tecnico di disegno e progettazione di prodotti industriali”

GROSSETO – C’è tempo ancora fino a mercoledì 14 novembre per iscriversi al corso di formazione gratuito per “Tecnico di disegno e progettazione di prodotti industriali”, organizzato dal Gruppo Crosa Service di Scarlino e finanziato dalla Regione Toscana. Si tratta di un percorso della durata di 800 ore, che si terrà da novembre a luglio 2019. I posti disponibili sono 20.

Le lezioni teoriche verranno svolte nell’incubatore di imprese di Grosseto Sviluppo, situato nella zona industriale “La Botte”, mentre la parte pratica è prevista nell’officina di sede e nei cantieri di zona del Gruppo Crosa, che si è posta l’obiettivo di formare e professionalizzare giovani da assumere nella propria azienda.

Il corso, attivato con la partnership dell’agenzia formativa Logistic Training Academy, dell’istituto Buontalenti Cappellini, del dipartimento di Ingegneria dell’Università di Pisa e dell’Ente Pisano Scuola Edile, consentirà ai partecipanti di acquisire le competenze necessarie a muoversi in azienda e in cantiere in sicurezza e in modo produttivo, offrendo alle imprese una mano d’opera più consapevole e attenta, oltre che dotata di conoscenze pratiche essenziali. Una volta terminato positivamente il percorso, poi, almeno la metà dei ragazzi verrà assunto dal Gruppo Crosa Service, che dal 1995 si occupa di costruzione, installazione e manutenzione di impianti industriali nei settori chimico, farmaceutico ed energetico.

La frequenza al corso di formazione e il superamento di un esame finale prevede il rilascio di un certificato di specializzazione tecnica superiore in “Tecniche di disegno e progettazione industriale”. Prevista anche una formazione specifica di avviamento al lavoro (mestierizzazione per tubista, carpentiere, saldatore) e per la guida di mezzi meccanici, con rilascio dei relativi attestati.

Per iscriversi è necessario compilare il modulo regionale, che può essere scaricato dal sito www.logistictrainingacademy.it oppure ritirato alla sede del Gruppo Crosa Service, in via Galvani snc a Scarlino. Qualora il numero delle domande di iscrizione risultasse superiore al numero dei posti disponibili (20), verrà effettuata una selezione.

Le domande di iscrizione potranno essere consegnate entro il 14 novembre tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure a mano alla Logistic Training Academy in via San Giovanni 13 a Livorno (aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18). Possibile anche l’invio tramite posta elettronica all’indirizzo sara@logistictrainingacademy.i t