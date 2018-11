4 novembre: «Nessuna cerimonia ufficiale. Il Sindaco cerca di ingannare i cittadini, dovrebbe scusarsi»

GROSSETO – «Il Sindaco è veramente senza pudore, perché, oltretutto mascherandosi dietro il comunicato della coalizione Patto per il Futuro, tenta di far passare l’omaggio meritorio reso dalla Banda al Monumento ai Caduti, davanti al quale ha intonato il “Silenzio”, come una cerimonia organizzata dal Comune per il 4 Novembre» a tornare sulla vicenda delle commemorazioni è ancora il gruppo consiliare di opposizione Pd/Area Riformista.

«Quando la vera cerimonia, come è noto a tutti – prosegue il gruppo – è quella che il Sindaco svolge indossando la fascia tricolare, alla presenza dei rappresentanti delle Forze Armate, con la deposizione della corona d’alloro ai piedi del monumento. Il Sindaco avrebbe fatto meglio a riconoscere l’errore ed a scusarsi con i cittadini, invece di tentare di ingannarli con puerili bugie».