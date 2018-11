Su e giù per Sticciano con il Corri nella Maremma

STICCIANO – Quart’ultima prova del circuito di podismo Uisp Corri nella Maremma. Domenica 11 novembre a Sticciano la particolarissima gara a piramide: si sale per 4 chilometri e dagli stessi 4 si riscende.

La Saliscendi Run partirà alle 10,30 da Sticciano Scalo, con ritrovo dalle 8,30 in via dei Mille. Lo scorso anno la grande protagonista fu Antonella Ottobrino (nella foto di Roberto Malarby) che per un giorno migliorò il 2° posto e precedette al traguardo Katerina Stankiewicz; terza fu Marika Di Benedetto. Tra gli uomini vinse Jacopo Boscarini davanti a Matteo Di Marzo e Iacopo Viola.

La gara è organizzata dal Team Marathon Bike in collaborazione con la lega atletica Uisp.