Rifiuti, chiuso il centro di raccolta: «In arrivo la postazione mobile. Potenziato il servizio a domicilio»

FOLLONICA – «L’Amministrazione comunale di Follonica e Sei Toscana attivano nuovi servizi per ovviare alla chiusura temporanea del centro di raccolta di via Amendola: da domani sarà a disposizione dei cittadini il Centro di raccolta mobile di Sei Toscana» a farlo sapere una nota ufficiale di Sei.

«I tecnici del gestore, in accordo con l’Amministrazione comunale – prosegue la nota – hanno posizionato nel parcheggio di via Sanzio, accanto al circolo tennis, due scarrabili attrezzati per raccogliere quelle particolari tipologie di rifiuto che di norma non possono essere raccolte attraverso i contenitori stradali, ma che dovrebbero essere conferiti al centro di raccolta, momentaneamente chiuso per permettere il completamento dei lavori di ripristino dell’area danneggiata dall’incidente avvenuto la scorsa settimana».

«Al Centro di raccolta mobile, che resterà aperto sino alla riapertura della struttura di via Amendola, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 17 – chiarisce Sei Toscana – possono essere conferite pile, batterie, farmaci scaduti, piccoli rifiuti elettrici ed elettronici, come telefoni, cellulari, tastiere, mouse, phon, piccoli monitor, ecc, piccoli elettrodomestici, come tostapane, forni a microonde, minifrigo, ecc, lampade a basso consumo, tubi al neon, bombolette spray, olio alimentare esausto, quello utilizzato in cucina per la preparazione e conservazione del cibo».

«Per permettere ai cittadini il conferimento di rifiuti ingombranti o grandi quantità di sfalci e potature – conclude la nota – è stato potenziato il servizio di ritiro a domicilio, raddoppiando il numero giornaliero delle gite di raccolta. Per usufruire del servizio sono a disposizione del cittadino diversi canali: è possibile chiamare il numero verde di Sei Toscana – 800127484 – gratuito sia da rete fissa che mobile; compilare l’apposito modulo online presente sul sito internet del gestore, www.seitoscana.it; oppure inviare una mail di richiesta a ingombranti@seitoscana.it, specificando quantità e tipologia dei materiali da ritirare e lasciando il proprio recapito per essere ricontattati dagli operatori del numero verde e concordare la data del ritiro»