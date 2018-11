Raccolta coperte per l’emergenza freddo: l’Ordine di Malta scende in piazza per i senzatetto

GROSSETO – Il Raggruppamento Toscana del Cisom, Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, si è fatto promotore di una iniziativa solidale a favore dei senzatetto che si terrà sabato 10 novembre 2018 in numerose piazze della regione, tra cui a Grosseto in piazza Esperanto: i cittadini potranno donare coperte a favore dei senza fissa dimora che poi saranno utilizzate durante l’emergenza freddo.

Il Cisom (Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta) è una Fondazione senza scopo di lucro che, sin dalla costituzione avvenuta il 24 giugno 1970, agisce con i suoi soccorritori in occasione di gravi calamità come strumento di Protezione Civile per l’Italia. È costituito da oltre 4.500 volontari tra cui medici, infermieri, psicologi e specialisti del soccorso in mare, movimentazione terra etc organizzati sul territorio in Aree, Raggruppamenti e Gruppi ed ancora, Nuclei specialisti quali Unità cinofile, Vepi e Colonna cucine.

Localmente il Cisom è promotore di iniziative a favore dei bisognosi svolgendo varie attività: distribuzione alimentare, accoglienza, assistenza ai disabili, sostentamento e orientamento dei senza fissa dimora, interventi di primo soccorso durante eventi e manifestazioni pubbliche ed inoltre allestisce ambulatori specialistici e stand sanitari di prevenzione. Per iniziare il percorso formativo contattare la Sezione di Grosseto, istituita in ottobre e che ha sede in via Papa Giovanni XXIII n. 13/B presso il Centro Commerciale di Gorarella, si può chiamare il 371 3206735, scrivere una email a gruppo.grosseto@cisom.org o, per saperne di più, visitare il sito www.cisom.org, oppure la pagina Facebook Sezione Grosseto – CISOM – Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta.