Primi gol negli amatori, la Disperata parte con il vento in poppa

GROSSETO – E’ ripartito il campionato di calcio Uisp che cambia nome ai due tornei ma non muta nei protagonisti e nella voglia di vincere divertendosi.

Il massimo campionato di Eccellenza è diventato Elite: dieci squadre pronte a contendersi il titolo provinciale e una compagine, la Disperata, che compie l’impresa della giornata con uno spettacolare 4-3 sul campo della Torbiera. Vincono anche, per 2-1, la Polverosa sul Gavorrano e il Venturina a Prata. Non va oltre il pari interno, 2-2, il Senzuno, che impatta con la Marsiliana. Un punto a testa anche tra Torniella e Argentario, che non trovano il gol.

Tredici, invece, le formazioni nella nuova Eccellenza, ex Prima Divisione. Due le affermazioni, entrambe molto nette: sono quelle del Massa Valpiana, 4-0 a Magliano, e del Boccheggiano, 3-0 sul Chiusdino. Pareggi nelle altre quattro partite: in bianco Paganico-Atletico Grosseto e Montemerano-Campagnatico, con un gol per parte Alberese-Seggiano e Ribolla-Sant’Angelo.

Elite

Prima giornata

Torniella-Argentario 0-0

Senzuno Damoka-Marsiliana 2-2

Real Prata-Algida Benini Venturina 1-2

Torbiera-Disperata 3-4

Polverosa-Pizzeria Ballerini Gavorrano 2-1

Classifica

Disperata 3

Venturina 3

Polverosa 3

Marsiliana 1

Senzuno 1

Torniella 1

Argentario 1

Gavorrano 0

Prata 0

Torbiera 0

Prossimo turno

Disperata-Prata

Gavorrano-Torbiera

Marsiliana-Polverosa

Argentario-Senzuno

Venturina-Torniella

Eccellenza

Montemerano-Campagnatico 0-0

Alberese-Seggiano 1-1

Ribolla-Sant’Angelo 1-1

Paganico-Atletico Grosseto 0-0

Magliano-Massa Valpiana 0-4

Boccheggiano-Chiusdino 3-0

Riposa: Granducato del Sasso

Classifica

Massa Valpiana 3

Boccheggiano 3

Alberese 1

Seggiano 1

Ribolla 1

Sant’Angelo 1

Paganico 1

Atletico Grosseto 1

Montemerano 1

Campagnatico 1

Granducato del Sasso 0

Chiusdino 0

Magliano 0

Prossimo turno

Chiusdino-Granducato

Magliano-Boccheggiano

Atletico-Massa Valpiana

Sant’Angelo-Paganico

Seggiano-Ribolla

Campagnatico-Alberese

Riposa: Montemerano