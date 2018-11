FOLLONICA – I Vigili del fuoco sono intervenuti con l’autogrù in via della Repubblica a Follonica per mettere in sicurezza un pino pericolante squadra di questo comando distaccamento di Follonica è intervenuta per mettere in sicurezza un pino pericolante.

Dall’inizio dell’ondata di maltempo, i Vigili del fuoco hanno effettuato 498 interventi per piante e rami pericolanti o crollati su strade e case.