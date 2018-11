Passaggio di consegne per i Giovani Democratici: eletto il nuovo segretario. Ecco chi è

GROSSETO – Passaggio di consegne per i Giovani Democratici, ieri si è svolto il congresso del circolo di Grosseto per eleggere il nuovo segretario, Christian Marchini, che prende il posti di Lorenzo Berti, il quale lascia anzitempo il ruolo per motivi di studio fuori dalla regione.

«Dopo due anni intensi, segnati dalle sfide e dal cambiamento dello scenario politico locale, con un gruppo affiatato e concreto di militanti, è per me un onore passare il testimone Christian – dice il segretario uscente – Siamo cresciuti acquisendo sempre maggiore consapevolezza del nostro ruolo rispetto a quelle che sono le esigenze di una certa generazione di grossetani. E quindi so che il lavoro fatto non andrà sprecato ed anzi credo che attraverso quest’iniezione di energia nuova si possano raggiungere obiettivi ambiziosi e risultati, sia all’interno del partito che per la nostra comunità di riferimento: i giovani. Ringrazio tutti i ragazzi che mi hanno accompagnato in questo impegno e la dirigenza del partito che ha sempre dimostrato disponibilità e coinvolgimento nei nostri confronti»

«Sono molto felice di iniziare a ricoprire questo incarico – sottolinea Marchini – ringrazio Lorenzo per l’impegno e per aver lasciato un gruppo così coeso. Cercherò di motivare tutti gli iscritti per lavorare e portare a termine le sfide che verranno. Ci attende un periodo difficile e voglio ribadire che saremo a lottare in prima linea per le nostre idee, i nostri progetti e per il nostro modo di vedere Grosseto e l’Italia»