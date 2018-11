Muore storica fornaia di Braccagni: «Fiera e coraggiosa sino alla fine»

BRACCAGNI – Ha lottato fino alla fine, Lidia Pellegrini Mariani, storica fornaia di Braccagni, ha lottato contro quel male che da tempo l’aveva presa, senza arrendersi mai. Perché lei era così, coraggiosa e forte. Si è spenta questa mattina Lidia, 79 anni, dopo una lunga malattia, la Sla, che le ha rubato tre anni di vita.

Sposata con Torero Mariani, con il marito, «il mio Torero» come lo chiamava lei, aveva gestito per anni il forno del paese. Negli anni l’attività si era ampliata, ma quando davanti al forno si metteva ancora Torero lei in negozio lo diceva a tutti i clienti: «Oggi il pane è ancora più buono, l’ha fatto Torero». Solo qualche mese fa lei e il marito avevano festeggiato i 50 anni di matrimonio attorniati dall’affetto dei propri familiari, la figlia Lucia, la nipote Guendalina e i pronipoti.

Stamani le condizioni di Lidia si sono aggravate e purtroppo non ce l’ha fatta. Sono già molte le persone, a Braccagni, che hanno espresso il proprio cordoglio per la sua scomparsa. Per chi volesse portarle un ultimo saluto la camera ardente sarà allestita all’obitorio di Grosseto.