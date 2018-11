Lavori al fiume Albegna: «Basta perdere tempo. La sicurezza dei cittadini prima di tutto»

GROSSETO – “Esprimo grande preoccupazione per i lavori a monte del fiume Albegna che sono stati ancora rimandati. Dopo alluvioni perdiamo tempo nel mettere in sicurezza il territorio” a dirlo è il consigliere regionale della Lega, Marco Casucci.

“I lavori, previsti per gennaio 2018 – annuncia Casucci – sono stati rimandati al 2019 e, apprendo, che potranno essere svolti soltanto nella finestra temporale tra il 15 agosto ed il 15 ottobre. E questo a causa di una serie di divieti a tutela della fauna ittica del fiume. Le spiegazioni del Consorzio di Bonifica non mi convincono, vanno rivisti i tempi per la sicurezza dei cittadini che hanno già pagato un tributo altissimo”.

“Il letto del fiume a monte di Marsiliana non esiste più – conclude il consigliere – e la stagione delle piogge, abbiamo visto in questi giorni, sta provocando devastazioni in tutta Italia. Basta aspettare, bisogna agire in fretta”.