La denuncia: «In via Siria le auto fanno lo slalom per evitare i dossi»

GROSSETO – “Due dossi provocati dall’abbassamento del livello stradale mandano in crisi la viabilità”.

A lanciare l’allarme è un imprenditore di via Siria, che denuncia i problemi della strada. Con tanto di posizione: “I guai sono all’altezza del civico 6 e del 50. La situazione continua a peggiorare, la mattina le auto fanno lo slalom per evitarle e per non fare danni alle auto”.