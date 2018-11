Coppa calcio a 7, a Finanza e Friends e Napoli Maremma i due recuperi

GROSSETO – Vincono Finanzia e Friends e Napoli Maremma nei due recuperi di Coppa Italia Over 35 di calcio a 7 Csen. Finanzia e Friends si impone con autorità (3-0 il risultato finale) nella sfida con gli Amatori Grosseto.

Bella vittoria per Ottobrino e soci che hanno messo in campo una maggiore freschezza atletica contro i Veterani, che si sono presentati in sette giocatori contati. Doppietta di Fioretti e centro di Franco Ottobrino.

Sconfitta immeritata invece per gli Amatori Grosseto che, avanti di due reti contro il Napoli Maremma, sono rimasti in inferiorità numerica per l’infortunio di Contri, ed hanno subito il rientro del Napoli Maremma che ha approfittato della superiorità numerica per recuperare con le reti di Musardo, Leonetti, Casolaro, il doppio vantaggio di Guerra e Zerbini S. Gara che avrebbe meritato di finire in parità insomma, seppur il Napoli Maremma ha colpito diversi legni.

La classifica del girone A: Finanzia e Friends 12, La Stecca 6, Veterani Sportivi 4, Panetteria Maremma 1. La classifica del girone B: Ristorante Il Veliero 15, Napoli Maremma 6, Panificio Arzilli 3, Amatori Grosseto 3.

Finanzia e Friends-Veterani 3-0

FINANZIA E FRIENDS: Marzocchi S., Marzocchi A., Fioretti, Ottobrino F., Carlotti, Niccolini, Di Marino, Rossi, Scipioni, Orusei.

VETERANI SPORTIVI: Chiofalo, Spampani, Magaddino, Penco, Camilletti, Sonnini, Lorenzetti.

Marcatori: 2 Fioretti, Ottobrino F..

Napoli Maremma-Amatori Grosseto 3-2

NAPOLI MAREMMA: Palmieri, Iezzi, Schiattarella, Di Lorenzo, Landi, Casolaro, Lopez, D’Andrea, Leonetti, Musardo.

AMATORI GROSSETO: Giovanili, Guerra, Salvafondi, Zerbini S., Botarelli, Contri, Zerbini R.

Marcatori: Musardo, Leonetti, Casolaro; Guerra, Zerbini S.