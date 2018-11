AtWork cerca-trova lavoro: sviluppatore siti web, farmacista, ingegnere, insegnate, tecnico museale, ballerino, arrangiatore

GROSSETO – Torna l’appuntamento con la rubrica de IlGiunco.net At Work, il Cerca-trova lavoro con cui vogliamo aiutare i maremmani a trovare una nuova occupazione, ma anche le aziende a “pescare”, nel mare magno del mondo lavorativo, la figura più adatta al profilo offerto. Ovviamente alla rubrica potrete contribuire tutti voi scrivendo all’indirizzo redazione@ilgiunco.net. L’invito è rivolto soprattutto a quelle aziende che, nonostante il momento difficile, cercano una figura professionale, un apprendista, ma anche quei privati che magari hanno bisogno di una baby-sitter, di una collaboratrice domestica o di un operaio stagionale per lavori anche a tempo determinato. Insomma, vogliamo, come sempre, offrire un servizio ai maremmani. Ecco le offerte di questa settimana:

• Sono 85 i posti di lavoro offerti dai centri per l’impiego di Grosseto, Follonica, Manciano, Orbetello e Arcidosso. Le figure professionali richieste sono: Food and beverage manager (1), sviluppatore softwar (2), progettista siti web (1), specialista di applicazione web e multimediali (1), ingegnere elettromeccanico (1), farmacista (1), Attori (1), Ballerini (1), arrangiatore di musica (1), insegnante di scuola materna (1), Tecnici della conduzione di impianti trattamento acque (2), educatore professionale (1), assistente sanitario (1), esperto contabile (1), Agenti assicurativi (1), Tecnici del marketing (1), addetto alle relazioni pubbliche (1), coordinatore dei punti vendita (1), agente di vendita (1), tecnico della fruizione museale (1), addetto al front office di agenzia di viaggio (1), Addetti all’accoglienza (1), receptionist (2), Addetti alla gestione dei magazzini (2), Addetti alla contabilità (1), Commessi delle vendite al minuto (1), aiuto commesso (1), ausiliario di vendita (2), Venditori a domicilio (2), promotore di vendite a domicilio (1), aiuto cuoco di ristorante (2), cuoco di ristorante (2), cuoco pasticciere (1), cuoco pizzaiolo (1), maitre d’hotel (2), cameriere di ristorante (1), cameriere di sala (4), barista (1), esercente di bar (1), hostess di terra (1), operatore sociosanitario (1), parrucchiere per signora(4), Addetti all’assistenza di donna parzialmente autosufficiente (1), badante (2), idraulico (2), elettricista impiantista di cantiere (1), carpentiere in ferro (1), Aggiustatori meccaninici (1), riparatore di motoveicoli (1), meccanico riparatore (1), frigorista industriale (1), Meccanici collaudatori (1), Elettrauto (1), Installatori, manutentori di linee elettriche, cavisti (1), potatore (1), addetto assemblaggio di apparecchi elettrici (1), semoventista (movime terra) (1), mulettista di magazzino (2), inserviente di cucina (2), lavapiatti (3), addetto alle pulizie (1), collaboratore domestico (1), manovale edile (1), addetto alle bonifiche (1). Per tutte queste offerte si può cliccare sul LINK

• Anche le aziende che operano nel campo del turismo cercano personale. Ecco, di seguito, le offerte per la Maremma. Per info: Ebtt Ente bilaterale turismo via Monte Cengio, 13/15 – 58100 Grosseto telefono 0564.416375 fax 0564.416375 mail grosseto@ebt.toscana.it oppure mercatolavoro@ebt.toscana.it referente Francesca Tommasini. Orario di apertura lunedì martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30 mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Pubblico esercizio a Grosseto ricerca una cameriera di sala max 29 anni come extra (9984) e un aiuto cuoca personale abbastanza giovane con esperienza (cod 9985)

Struttura alberghiera nelle zona dell’Amiata ricerca un cameriere di sala con esperienza nel settore inglese discreto (cod 10025) e una cameriera ai piani con esperienza nel settore personale della zona o zone limitrofe (cod 10052)

Struttura alberghiera nelle vicinanze di grosseto ricerca una cameriera ai piani (cod 10047) con esperienza nel settore orario di mattina pat b automunita part time 18h

Pubblico esercizio nella zona di Monte Argentario ricerca un cuoco/a con esperienza nel settore orario spezzato per il periodo invernale per i weekeend , le festività e i mesi di ottobre e novembre personale della zona o zone limitrofe (cod 1055) e un cameriere/a di sala con esperienza nel settore orario serale (cod 1056)personale della zona o zone limitrofe .

Struttura alberghiera a Grosseto ricerca cameriere ai piani con esperienza nel settore pat b automunite (cod 10123)

Stabilimento balneare nelle vicinanze di Grosseto ricerca una cuoca con esperienza nel settore di cucina di pesce per il periodo invernale il sabato full time e la domenica a pranzo più il periodo delle festività di capodanno e natale poi la stagione da pasqua a settembre (cod 10099)

Struttura alberghiera a follonica ricerca per la prossima stagione da marzo 2019 un food and beverage manager con esperienza pluriennale nel settore laura din in economia conoscenza inglese e tedesco e programmi informatici di uso comune , un maitre di sala con esperienza nel settore diploma alberghiero inglese e tedesco personale abbastanza giovane e un capo barman diploma alberghiero inglese e tedesco programmi informatici personale abbastanza giovane per tutte e tre le figure si offre vitto e alloggio (cod 1100 10101 e 10102 )

Struttura extra alberghiera nelle vicinanze di Grosseto ricerca un cameriere/a di sala con esperienza per i mesi invernali solo per i week end , feste natalizie fino alla befana poi per la stagione 2019 pat b automunito esperienza di menu alla carta e conoscenza almeno scolastica della lingua inglese (cod 10115)

Pubblico esercizio nelle vicinanze di Grosseto ricerca un cameriere/a di sala part time solo serale pat b automunito personale giovane (cod 10113)

struttura alberghiera nelle vicinanze di Grosseto ricerca per la prossima stagione da aprile 2019 un portiere di notte con esperienza nel settore e conoscenza almeno discreta della lingua inglese (cod 10106)

struttura extra alberghiera nelle vicinanze di Grosseto ricerca camerieri di sala con esperienza nel settore preferibile anche di caffetteria/colazioni per il periodo delle feste e poi per la stagione 2018 pat b automuniti obbligatoria lingua inglese almeno discreta (cod 10126) e 1 cameriera ai piani con esperienza nel settore pat b automunita (cod 10032)

struttura alberghiera per la prossima stagione ricerca da aprile 2019 due commis di sala con minima esperienza personale della zona o zone limitrofe max 29 anni contratto apprendistato (cod 10127) 1 chef de rang con esperienza nel settore personale abbastanza giovane conoscenza lingua inglese si offre vitto e alloggio (cod 10128) , un secondo maitre con esperienza pluriennale nel settore conoscenza lingua inglese e preferibile una seconda lingua si offre vitto e alloggio una pasticcera con esperienza nel settore si offre vitto e alloggio (cod 10130) 1 segretario ricevimento cassa con esperienza nel settore conoscenza obbligatoria lingua inglese e una seconda lingua preferibile, programmi informatici di uso comune (cod 10132) e un lavapiatti con esperienza minima personale della zona o zone limitrofe (cod 10133)

• Di seguito invece le offerte di lavoro di Manpower. Per candidarsi inviare il proprio CV all’indirizzo: grosseto.ferrucci@manpower.it e/o inserire i dati sul sito www.manpower.it

SALES ACCOUNT SKY, azienda leader nel settore dell’Intrattenimento Televisivo, nell’ambito di un progetto di sviluppo della propria rete di vendita sul territorio nazionale, ricerca: Sky Sales Account. A supporto della Direzione Marketing Sales di Sky Italia, i venditori saranno responsabili del raggiungimento degli obiettivi commerciali legati al mercato di riferimento. Il profilo ideale dei candidati e quello di abili venditori, dinamici con consolidata esperienza commerciale e di negoziazione, interessati ad intraprendere una carriera in ambito commerciale. Si offre un contratto iniziale di somministrazione con possibilità di inserimento nell’organizzazione vendite, Retribuzione fissa ai massimi livelli di mercato, piano di incentivazione variabile di sicuro interesse che premia il raggiungimento degli obiettivi di vendita. Formazione continua in aula e on the job. Il/la candidato/a ideale è in possesso di ottime capacità relazionali e negoziali, diploma di maturità (gradito ma non vincolante l’aver concluso un percorso di Laurea). Disponibilità a lavorare nei week end; si richiede precedente esperienze di vendita diretta e contatto con il pubblico. Automuniti.

Completa il profilo l’attitudine a lavorare per obiettivi, spiccata capacità organizzativa, passione, dinamismo e motivazione.

INGEGNERE MECCANICO. Per importante azienda settore chimico selezioniamo un ingegnere meccanico da inserire nel reparto della manutenzione pianificata per gestione dei contatti con le squadre di lavoro e con le aziende appaltatrici; si richiede conoscenza del disegno meccanico, Autocad, Solidworks e programmi specifici per disegno in 2D e 3D. Ottima conoscenza della lingua Inglese. Si richiede disponibilità a trasferte estere. Luogo di lavoro: Follonica.

INGEGNERE INFORMATICO per azienda metalmeccanica. Si richiede Laurea in Ingegneria Informatica . Si richiede pregressa esperienza nella programmazione e nella gestione di reti informatiche aziendali. Luogo di lavoro. Provincia di Grosseto.

STAGE SETTORE MECCANICO. Ricerchiamo per azienda settore OFFICINA MECCANICA DI PRECISONE periti MECCANICI per assemblaggio componenti meccanici. Si richiede il diploma di perito Meccanico e/o equipollenti ed iscrizione Garanzia Giovani. I candidati verranno inseriti in un progetto formativo volto a far crescere professionalmente i candidati. Luogo di Lavoro: Grosseto

ADDETTI/E AL BAR e Cucina per azienda GDO. Si richiede diploma di scuola alberghiero e/o equipollenti. Gestione caffetteria colazioni, aperitivi, cocktail. Luogo di Lavoro Grosseto.

ELETTRICISTI. Per importante azienda settore alimentare selezioniamo operai elettrici e di manovalanza idraulica e che sappiamo utilizzare materiale di carpenteria generale. Luogo di lavoro Albinia/Orbetello

OPERAI/E ADDETTI ALLA STAGIONATURA FORMAGGI. Si richiede esperienza nella produzione alimentare, di stagionatura e di stoccaggio. Preferibile patente C. Luogo di Lavoro: Amiata versante grossetano.

Concessionaria di marchio motociclistico seleziona operaio officina esperto auto e/o moto per l’inserimento nel proprio organico a tempo indeterminato, dopo adeguato periodo di prova, età max 40 anni, patente ab senza limiti. Costituiscono titoli preferenziali: conoscenze meccaniche ambito motociclistico conoscenza lingua Inglese Inviare curriculum a: andreaamerighimds@gmail.com