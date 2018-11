Allo Zecchini arriva il Montecatini per i quarti di finale

GROSSETO – Si alza nuovamente il sipario sulla Coppa Italia di Eccellenza. Domani alle ore 18,00 tra le mura amiche del Carlo Zecchini arriverà il Valdinievole Montecatini, rivale del Grosseto anche in campionato per la conquista del primo. Ma se in campionato i biancazzurri hanno già un ritardo di 6 punti, in Coppa hanno l’occasione di giocarsi a viso aperto il passaggio del turno in Maremma. Fin qua il Montecatini ha eliminato il Ponte Buggianese nei sedicesimi, vincendo per 3-2, e si è sbarazzato per 2-1 del Fucecchio negli ottavi.

Per la sfida di domani pomeriggio mister Miano non avrà a disposizione Andreotti, che rientrerà però domenica prossima per la trasferta di San Miniato Basso, e Cretella, che dovrebbe operarsi la prossima settimana alla mano destra. Fuori anche Raito, che ne avrà per almeno due settimane. In attacco si rivedranno molto probabilmente sia Molinari che Boccardi. In difesa potrebbe essere il turno di Del Nero e, se quest’ultimo dovesse giocare centrale per far rifiatare Ciolli o Gorelli, anche di Pizzuto.

Intanto la società ha confermato che il prezzo dei biglietti per la Coppa rimarrà lo stesso: Curva nord 8 euro (ridotto 5 euro); Tribuna laterale sud e nord 10 euro (ridotto 8 euro); Poltroncine 15 euro (ridotto 10 euro); Tribuna Vip 20 euro. Ragazzi fino ai 12 anni e invalidi 1 euro. Non varranno gli abbonamenti ma soltanto le tessere Socio sostenitore. I biglietti si potranno acquistare direttamente al botteghino accanto all’entrata della tribuna.