4 Novembre: «La commemorazione c’è stata, ha suonato anche la banda. Opposizione imbarazzante»

ORBETELLO – «Sulla commemorazione del4 novembre l’opposizione Pd e qualche noto polemico locale erano evidentemente distratti. Quest’anno come già avvenuto lo scorso anno c’è stata una celebrazione ridotta a causa dei banchi Gustatus presenti in Piazza Del Plebiscito» a dirlo, in una nota, il gruppo di maggioranza, Patto per il futuro.

«È intervenuta la banda di Orbetello – spiega la nota – che ringraziamo e che di fronte a un rappresentante dell’Amministrazione Comunale ha prima suonato il silenzio e poi l’Inno di Mameli in onore dei caduti. Imbarazzante che l’opposizione non ne avesse conoscenza. Invitiamo l’opposizione ad essere meno distratta. Purtroppo ormai le polemiche di quest’opposizione inesistente sono davvero ridicole».