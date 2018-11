Tognoni ancora protagonista: è quinto assoluto nel Rally di Sardegna

FOLLONICA – Per la maggior parte delle squadre di ciclismo ormai la stagione è terminata già da qualche settimana, ma non per il Team Himode Bike Il Braciere.

L’atleta Denis Tognoni, neo campione italiano nella specialità marathon, ha concluso la sua stagione al Rally di Sardegna, una competizione a tappe nella zona di Arzana nel Gennargentu. La Gara si è svolta in tre giorni dall’1 al 3 novembre per un totale di 265 chilometri con 7400 metri di dislivello, in stile rally con prove speciali giornaliere.

Denis Tognoni, il portacolori del team follonichese, con una partenza non ottimale alla prima tappa per problemi di salute dovuti al viaggio, ha infine concluso la gara con il botto. L’ultima giornata, che è risultata anche la più dura, dovute alle pessime condizioni del tempo con piogge e temperature di cinque gradi in montagna, Tognoni ha concluso la tappa finale con il quinto tempo assoluto e si è guadagnato la settima posizione nella classifica generale e la quarta della categoria over 40.

La stagione terminata quindi nel migliore dei modi per l’Asd Himode Bike Il Braciere che, come sempre, ringrazia i propri sponsor per aver supportato la squadra anche nel 2018 e parte per il 2019 con nuove sorprese.