Tentato stupro, la solidarietà di Confesercenti: «Ma il parcheggio deve essere più sicuro»

GROSSETO – «Esprimiamo la nostra solidarietà alla donna che, pochi giorni fa, ha subito un’aggressione sessuale in un parcheggio nel centro della città» afferma Confesercenti. «Un parcheggio a servizio, tra l’altro, di negozi, attività e residenti del centro storico e utilizzato da tutta quella gente, esercenti, ma anche clienti, che frequentano il centro».

«In tanti segnalano quella zona come buia e mal frequentata, specie nelle ore serali o alle prime luci del mattino. Riteniamo che una delle priorità sia proprio quella di rendere più sicuro questo che è un importante snodo per l’accesso al cuore della città murata, per tutti coloro che lavorano, vivono e frequentano il centro».