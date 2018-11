Riportiamo la luce: armate di torce le donne scendono in piazza contro la violenza

GROSSETO – Una manifestazione per dire no alla violenza, sull’onda dell’indignazione dopo la tentata violenza avvenuta al parcheggio degli arcieri pochi giorni fa. “Riportiamo la luce” questo il titolo della manifestazione pubblica, si terrà domani, martedì 6 novembre, a partire dalle 21 e sino alle 23 in piazza Dante.

«Una di noi è stata brutalmente aggredita nel cuore della nostra città – afferma Lucia Grechi, una delle organizzatrici – non vogliamo lasciarla sola in questo delicato momento! Con questo corteo vogliamo dimostrarle tutta la nostra vicinanza, portare luce e solidarietà in quegli angoli bui del centro che sembrano non appartenerci più. Uniamoci per lei e per noi! Il corteo partirà da piazza Dante e farà il giro di tutte le Mura per poi terminare di nuovo in piazza Duomo. Portate una torcia simbolo di luce e speranza. Alla manifestazione parteciperà anche il sindaco del comune di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna».