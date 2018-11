Positivo alla Cannabis e all’alcol test: neopatentato finisce nei guai

GROSSETO – Aveva bevuto troppo, ma aveva anche fumato, tanto che la sua saliva è risultata positiva anche alla cannabis. Un un giovane grossetano di 22 anni è finito nei guai durante un controllo effettuato dalla Polizia stradale durante il ponte di Ognissanti.

Al giovane, neopatentato, è stata ritirata la patente. Stessa sorte per altre due persone che avevano bevuto troppo. Sono stati infatti 1.113 i veicoli controllati e 1.386 le persone identificate dalla stradale durante i controlli compiuti in tutta la Toscana durante il ponte, al fine di prevenire gli incidenti dovuti a distrazione, alcool e droghe.

Sono state impiegate 238 pattuglie che hanno denunciato 13 persone, arrestandone una. Le patenti ritirate sono state 22, le carte di circolazione 19, i punti tagliati 1.094. Gli autovelox e i telelaser hanno fotografato 40.833 veicoli, di cui 206 andavano troppo forte e i proprietari, a breve, riceveranno a casa le multe. Sono stati effettuati anche 189 interventi di soccorso.

Le Sezioni di Firenze e Grosseto, insieme ai medici delle Questure, hanno vigilato sul popolo della movida, sottoponendo all’etilometro 134 persone. Gli automobilisti sospetti sono stati condotti in ufficio mobile per l’esame con il drug-test; i campioni di saliva saranno inviati ai laboratori di Roma per le contro-analisi.