Maltempo, prosegue la conta dei danni: in Maremma arriva il presidente Rossi

GROSSETO – Domani confermata la visita in Maremma del presidente della Regione Toscana Enrico Rossi per un sopralluogo finalizzato a una verifica dei danni provocati dall’ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio

«Alle 10.00 – annuncia la Regione in una nota – Rossi arriverà di fronte al palazzo comunale di Follonica da dove verrà accompagnato a visitare alcune spiagge erose dalle recenti mareggiate. Alle 11.00 sarà a Grosseto dove, in Palazzo Aldobrandeschi, farà il punto sulla situazione generale del grossetano in seguito ai recenti eventi meteorologici»