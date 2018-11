Le Under 14 dei Vigili del Fuoco non concedono nulla, Volley Piombino liquidato 3-0

GROSSETO – Non si fermano più le giovani Under 14 dei Vigili del Fuoco di Grosseto che collezionano l’ennesimo successo di questa stagione sbarazzandosi senza troppe difficoltà del Volley Piombino con un netto tre set a zero, consolidando così il primato in classifica a punteggio pieno.

La partita non è mai stata in discussione. Le “Vigiline” partono subito in vantaggio mettendo in evidenza un’organizzazione di gioco tecnicamente superiore al sestetto ospite che le porta in vantaggio nel corso del primo set per 25/14. La seconda frazione di gioco è la più combattuta. Le grossetane accusano qualche errore di troppo, ma superiorità tecnica delle maremmane è tale da permettere loro di conquistare anche il secondo parziale per 25/21.

L’ ultimo set è senza storia. Il 25/10 con il quale le biancorosse dominano le livornesi, rispecchia l’andamento di tutto il match, con il sestetto avversario che non ha mai la possibilità di controbattere e rientrare in partita. Coach vittoria Ausano fa giocare tutte le atlete a disposizione. Il gruppo biancorosso dimostra di essere molto unito contribuendo così alla quinta vittoria consecutiva della stagione. Prossimo impegno per le grossetane sabato 10 novembre contro il Sei Rose Volley Rosignano.

Vigili del Fuoco Under 14: Alfieri, Betti, Caporali, Cervetti, Del Colombo, Kenanidis, Marretti, Martinelli, Norcini, Renzi, Rolando, Stefani. All. Vittoria Ausanio, Dir. Andrea Chiappelli. Mg.