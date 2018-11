GROSSETO – È Cala Violina la regina della Maremma. La fantastica spiaggia che si affaccia sul Golfo di Follonica nel territorio del Comune di Scarlino vince alla grande, per distacco, #laMaremmapiùbella, il contest de IlGiunco.net che ha ottenuto il patrocinio della Provincia di Grosseto, lanciato nel mese di giugno di quest’anno. Quattro mesi di nomination e voti che alla fine hanno indicato Cala Violina come il luogo della provincia di Grosseto preferito dai lettori del quotidiano della Maremma.

Un luogo del cuore per tanti maremmani che negli anni è diventato uno dei simboli di questa terra. Mare cristallino, spiaggia da sogno, natura incantata. E così dopo tanti premi che sono arrivati per la quella che è stata definita una delle dieci spiagge più belle d’Italia, Cala Violina viene premiata anche dai maremmani. A breve in una delle iniziative che ogni anno organizza IlGiunco.net, sarà consegnato il premio de #laMaremmapiùbella alle prime tre località in classifica che sono oltre a Cala Violina, Follonica e Pitigliano.

#laMaremmapiùbella: la classifica completa della fase finale – Cala Violina 366, Follonica 299, Pitigliano 210, Talamone 126, Massa Marittima 45, Principina a Mare 23, Santa Fiora 21, Casa Rossa Ximenes 14, Marina di Grosseto 13, Sovana 12, Marina di Alberese 9, Le Biancane 2.

#laMaremmapiùbella: la classifica della prima fase – Per arrivare alla fase finale i lettori de IlGiunco.net avevano inviato tante nomination. Questa la classifica della prima fase che vogliamo ricordare per mettere in evidenza la grande partecipazione, ma anche i tanti luoghi del cuore che sono stati segnalati alla nostra redazione.

Talamone 73 Pitigliano 48 Santa Fiora 47 Follonica29 Massa Marittima 28 Cala Violina 24 Sovana 16 Marina d’Alberese 15 Principina a mare 15 Marina di Grosseto 13 Cana 12 Istia d’Ombrone 11 Porto Ercole 7 Laguna di Orbetello 6 Porto Santo Stefano 6 Orbetello 5 Roccatederighi 5 Salaiola 5 Arcidosso 4 Casa Rossa Ximenes (Castiglione della Pescaia) 4 Castiglione della Pescaia 4 Feniglia 4 La Peschiera (Santa Fiora) 4 Lago Accesa 4 Montemerano 4 Cala di Forno 3 Capisotto 3 Le Biancane 3 Le Rocchette 3 Sassofortino 3 Saturnia 3 Vetulonia 3 Banditella 2 Mar morto 2 Montiano 2 Roccalbegna 2 Roccastrada 2 Sorano 2 Torniella 2 Vallerona 2 Alberese 1 Albinia 1 Alta Maremma 1 Arcille 1 Bocca d’Ombrone 1 Buriano 1 Cala le Donne – Punta Torre Civette 1 Campagnatico 1 Cannelle 1 Castello Corsini Marsiliana 1 Cinigiano 1 Eremo Sant’Anna (Tirli) 1 Fonteblanda 1 Gerfalco 1 Giglio porto 1 La Sabatina 1 La Soda 1 Lago di Burano (Capalbio) 1 Magliano in Toscana 1 Montacuto (Civitella Paganico) 1 Monte Argentario 1 Palazzo Cesarini Sforza 1 Parco della Maremma 1 Parco di Poggio (Massa Marittima) 1 Pelagone (Gavorrano) 1 Pereta (Magliano in Toscana) 1 Pian di Morrano (Pitigliano) 1 Rocchette di Fazio 1 Spiaggia di Punta Ala 1 Talamonaccio 1 Tatti 1