La Maremma Boxe presente con sei allievi ai campionati italiani di Competition

GROSSETO – Ci sarà anche l’Asd Maremma Boxe a Roma il 17 e 18 novembre prossimo ai campionati italiani di Boxe Competition a cura del Maestro Massimo Barone, ospitata dalla ASD Gladiators Boxing.

Il team di Alessandro Scapecchi parteciperà con 6 allievi nelle varie categorie: Luca Gargano, Carlo Crimi, Stefano Angelini, Fausto Bologna, Dante Mariotti e Andrea Narlo saranno i portacolori della Maremma, dopo l’unione delle palestre di Orbetello e Capalbio alla primordiale Maremma Boxe.

Un numero rilevante ma ancora distante dalle attuali disponibilità delle giovani società; molti altri atleti si stanno preparando per i prossimi Campionati Regionali in programma da gennaio prossimo e Scapecchi ha fatto una cernita accurata per la partecipazione a questo Campionato Italiano di Boxe Competition, visto la partecipazione dei migliori amatori italiani. La preparazione sta giungendo al termine e Scapecchi è molto ottimista sulle prestazioni dei suoi allievi.