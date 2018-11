Il centro per l’impiego cerca ingegneri per una grande azienda

FOLLONICA – «Nei giorni scorsi il Centro per l’Impiego di Follonica ha organizzato una giornata di colloqui con l’azienda Elettromar per incontrare i giovani e le persone in cerca di occupazione» a farlo sapere una nota del centro per l’impiego della città del golfo.

«L’Open Day, all’interno delle iniziative che rientrano nel ciclo di eventi “Imprese al Centro”, si è svolto presso l’azienda Elettromar – illustra la nota – e ha visto la partecipazione di 26 persone con il profilo specifico richiesto, reperite attraverso i canali esperiti dal Centro per l’Impiego di Follonica. La giornata è iniziata con una presentazione dell’azienda da parte dei referenti coinvolti: Diego Gaggioli, responsabile del settore Rail Italia-USA, e Stefano Riva, coordinatore risorse umane Ufficio Tecnico e Produzione. A questa sono seguiti i colloqui individuali con ciascun partecipante. Tra i diversi profili presentati ne sono stati individuati alcuni maggiormente interessanti che l’azienda potrà ricontattare per i necessari approfondimenti».

«Visto il successo dell’iniziativa, sia in termini di numero di partecipanti che di risultato finale – conclude la nota – Elettromar ha chiesto al Centro per l’Impiego la collaborazione per organizzare a breve un nuovo evento rivolto alla figura professionale di ingegnere. Per informazioni su questa e altre attività: Centro per l’Impiego di Follonica, via Pietro Nenni 2, serviziimprese.follonica@regione.toscana.it».