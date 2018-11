Hockey, il Circolo Pattinatori espugna la pista di Prato: i biancorossi dominano in trasferta

GROSSETO – Tutto facile per il Circolo Pattinatori Grosseto Edilfoxnella terza uscita del campionato di serie B. La formazione biancorossa, guidata per l’occasione da Marco Zanobi e Filippo La Spina, ha espugnato la pista dell’Ecoambiente Maliseti Prato (11-0 il finale), al termine di 50 minuti sempre in mano ai grossetani.

L’Edilfox ha creato una quantità industriale di occasioni da reti e alla fine se sono entrate solo undici il merito è anche della buona giornata dell’ex di turno, il portiere Matteo Maggio. I tecnici del C.P. chiamati a sostituire Massimo Mariotti, impegnato in un raduno in Veneto, hanno ruotato i dieci giocatori a referto, dando spazio anche ai più giovani, senza che il rendimento ne risentisse. Il portiere Michael Saitta ha neutralizzato le poche conclusioni locali, ma ottimo è stato anche l’approccio alla gara di Tommaso Bruni. Il Grosseto ha chiuso il primo tempo sul 6-0 grazie alle triplette degli imprendibili Gionata Vecoli e Luigi Brunelli (alla fine entrambi chiuderanno con un poker) e nella ripresa è stato completato il lavoro con un’altra cinquina, iniziata quasi dopo dieci minuti di gioco.

«Siamo partiti piano – commenta il tecnico Marco Zanobi – ma quando abbiamo alzato il ritmo s’è vista la differenza. Vecoli, Gemignani e Brunelli si sono dimostrati di un altro passo rispetto ai giovani del Maliseti. Diciamo che è stato un test poco probante, ma è stato importante il fatto che siamo rimasti sempre concentrati, senza subire reti e continuando fino alla fine ad esprimere il nostro gioco spumeggiante. Nonostante le undici reti devo anche dire che il grossetano Maggio ha parato bene e ha evitato un passivo ancora più pesante».

I risultati del terzo turno nel girone D: Ecoambiente Maliseti-Edilfox C.P. Grosseto 0-11, Follonica B-Hockey Siena 6-4, Cgc Viareggio-Follonica A 4-12, Rotellistica Camaiore-Hockey Viareggio 2-4, Carispezia Sarzana-Hockey Prato 3-3.

Classifica: Edilfox Grosseto, Follonica A e Viareggio Hockey 9; Hockey Prato 7; Siena 4; Follonica B 3; Camaiore e Sarzana 1; Maliseti e Cgc Viareggio 0.

ECOAMBIENTE MALISETI-EDILFOX C.P. GROSSETO 0-11

ECOAMBIENTE: Maggio, Bucci, Sangari, Morosi, Matassa, Ciardelli, Mugnai, Corti. All. Masala.

EDILFOX GROSSETO: Michael Saitta, Bruni; Alessandro Saitta, Gucci, Vecoli, Lugli, Rosati, Gemignani, Brunelli, Battaglia. All. Zanobi-La Spina.

ARBITRO:Daniele Moretti.

RETI:nel p.t. al 3’21 e 4’16 Brunelli, 7’01 e 7’58 Vecoli, 12’02 Brunelli, 23’41 Vecoli; nel s.t. al 9’37 Brunelli, 10’14 Gucci, 12’20 Ale Saitta, 12’43 Battaglia, 20’15 Vecoli.